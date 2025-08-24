रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक बनेगी 6 लेन सड़क, सरकार ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट की ओर से शहर के प्रवेशद्वार एयरपोर्ट रोड, हिनू चौक और बिरसा चौक मार्ग का विकास महानगरों की तर्ज पर करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट की ओर से शहर के प्रवेशद्वार एयरपोर्ट रोड, हिनू चौक और बिरसा चौक मार्ग का विकास महानगरों की तर्ज पर करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबंधित पांच योजनाओं के लिए 45.03 करोड़ (45,03,64,500) रुपए की मंजूरी दे दी है।

विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको को जल्द निविदा निकाल कर क्रियान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने कहा है कि शहरी नियोजन के तहत राजधानी के एयरपोर्ट क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। एयरपोर्ट से हिनू चौक की दूरी 1.65 किमी एवं हिनू चौक से बिरसा चौक तक की कुल दूरी 1.2 किमी है। पत्थर की कलाकृतियां, झारखंड की प्राचीन कला-संस्कृति पर आधारित भव्य तोरणद्वार, लैंड स्केपिंग, डिजाइनदार पेड़-पौधे, पेयजल एवं प्रसाधन, खाली स्थान पर पार्क, पार्किंग खूबसूरती बढ़ाएगी।

एयरपोर्ट से हिनू चौक मार्ग कैसा होगा वर्तमान सड़क मार्ग को यथासंभव छह लेन बनाना, सतह नवीनीकरण, फुटपाथ, साइक्लिंग पाथ, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, फ्लोरिंग पैनल, एलईडी लाइटिंग, दीवारों पर जनजातीय कला-संस्कृति पर आधारित चित्रकारी होगी।

हिनू चौक से बिरसा चौक रोड कैसा दिखेगा सड़क सतह नवीनीकरण के साथ सौंदर्यीकरण, छह लेन का निर्माण, डिवाइडर की पेड़-पौधों से सजावट, लैंड स्केपिंग, पेवर ब्लॉक, फुटपाथ, साइकिल पाथ वे, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष, डिजाइनदार पौधे होंगे। आकर्षक स्ट्रीट एवं एलइडी लाइट, लैंड स्केपिंग, शौचालय।

हिनू चौक का किया जाएगा आधुनिकीकरण कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का उन्नयन, खाली स्थानों पर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां, वर्तमान के 12 मीटर के गोलंबर को 22 मीटर तक विस्तार, लैंड स्केपिंग, आधुनिक एलइडी लाइट, रंग-बिरंगी लाइट, हरियाली के लिए खूबसूरत पेड़-पौधे होंगे।

किस योजना के लिए कितनी राशि

● सुगम यातायात के निमित्त एयरपोर्ट से हिनू चौक तक सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 10.42 करोड़

● हार्ड एवं सॉफ्ट स्केप (हरियाली पूर्ण एवं प्रकाशयुक्त सजावट) के लिए 14.64 करोड़

● हिनू से बिरसा चौक सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 7.50 करोड़

● हार्ड एवं सॉफ्ट स्केप के लिए 9.03 करोड़