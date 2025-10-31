धनबाद के 6 लाख लोगों के लिए बुरी खबर! 2 दिन तक नहीं मिलेगा पानी; क्या है वजह

संक्षेप: झारखंड के धनबाद के शहरवासियों के लिए बुरी खबर है। यहां 6 लाख लोगों को दो और तीन नवंबर को सप्लाई पानी नहीं मिलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की राइजिंग पाइप गोविंदपुर के कालाडीह में फट गई है।

धनबाद के शहरवासियों के लिए बुरी खबर है। यहां 6 लाख लोगों को दो और तीन नवंबर को सप्लाई पानी नहीं मिलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की राइजिंग पाइप गोविंदपुर के कालाडीह में फट गई है। दोनों उसकी मरम्मत की जाएगी। इसके लिए शहर की सभी 19 जलमीनारों से आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे छह लाख से अधिक लोगों को पानी संकट का सामना करना पड़ा। यह जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी का कहना है कि कालाडीह में 1000 मिलीमीटर व्यास की राइजिंग पाइप फट जाने से रॉ वाटर भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कम आने लगा है। इससे क्षेत्र में पानी संकट है। पाइप मरम्मत के लिए आपूर्ति बाधित रहेगी। जिला प्रशासन ने लोगों से पानी स्टोर करने की अपील की। कहा है कि जरूरत के अनुसार ही खपत करें।