Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़6 lakh people will not get water for 2 days in dhanbad jharkhand
धनबाद के 6 लाख लोगों के लिए बुरी खबर! 2 दिन तक नहीं मिलेगा पानी; क्या है वजह

धनबाद के 6 लाख लोगों के लिए बुरी खबर! 2 दिन तक नहीं मिलेगा पानी; क्या है वजह

संक्षेप: झारखंड के धनबाद के शहरवासियों के लिए बुरी खबर है। यहां 6 लाख लोगों को दो और तीन नवंबर को सप्लाई पानी नहीं मिलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की राइजिंग पाइप गोविंदपुर के कालाडीह में फट गई है।

Fri, 31 Oct 2025 08:37 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on

धनबाद के शहरवासियों के लिए बुरी खबर है। यहां 6 लाख लोगों को दो और तीन नवंबर को सप्लाई पानी नहीं मिलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की राइजिंग पाइप गोविंदपुर के कालाडीह में फट गई है। दोनों उसकी मरम्मत की जाएगी। इसके लिए शहर की सभी 19 जलमीनारों से आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे छह लाख से अधिक लोगों को पानी संकट का सामना करना पड़ा। यह जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी का कहना है कि कालाडीह में 1000 मिलीमीटर व्यास की राइजिंग पाइप फट जाने से रॉ वाटर भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कम आने लगा है। इससे क्षेत्र में पानी संकट है। पाइप मरम्मत के लिए आपूर्ति बाधित रहेगी। जिला प्रशासन ने लोगों से पानी स्टोर करने की अपील की। कहा है कि जरूरत के अनुसार ही खपत करें।

बता दें कि विभाग की ओर से दो दिन तक सप्लाई बाधित किए जाने से क्षेत्र में रह रहे लोगों को अधिक परेशानी होगी क्योंकि एक दिन आपूर्ति बाधित होने से जलापूर्ति सामान्य होने में तीन दिन लगते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मैथन से धनबाद रॉ वाटर आने में आठ-दस घंटे लगते हैं। आठ-नौ घंटे पानी ट्रीटमेंट करने में लगता है। इसके बाद भी जलमीनार तक पहुंचा कर क्षेत्र में आपूर्ति की जाती है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Dhanbad
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।