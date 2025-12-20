56 घंटे में 6 की ले ली जान, रामगढ़ में हाथियों का नहीं रुक रहा आतंक; 2 की फिर मौत

संक्षेप: झारखंड के रामगढ़ जिले में हाथियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी ने शुक्रवार को दो और लोगों की जान ले ली। मृतकों में लोकनाथ मुंडा कुजू ओपी क्षेत्र के सुगिया के रहने वाले थे, जबकि दूसरी मृतक काजल देवी रामगढ़ प्रखंड के कुंदरूकलां पंचायत में ईंट भट्ठे में काम करने आई थीं।

रामगढ़ जिले में हाथियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी ने शुक्रवार को दो और लोगों की जान ले ली। मृतकों में लोकनाथ मुंडा कुजू ओपी क्षेत्र के सुगिया के रहने वाले थे, जबकि दूसरी मृतक काजल देवी रामगढ़ प्रखंड के कुंदरूकलां पंचायत में ईंट भट्ठे में काम करने आई थीं। यह बीते 56 घंटे के दौरान रामगढ़ जिले में छठी मौत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाथी ने बीते मंगलवार को भी रामगढ़ के घाटो थाना क्षेत्र के आरा सारूबेड़ा में दो महिलाओं समेत चार लोगों को पटककर मार डाला था। मृतकों में एक सीसीएल के सुरक्षाकर्मी अमित समेत गिद्दी प्रखंड के डाड़ी निवासी अमूल महतो, वेस्ट बोकारो निवासी महिला पार्वती देवी और आरा कोलियरी निवासी सावित्री देवी शामिल हैं।

ताजा मामले में शुक्रवार को अहले सुबह कुजू ओपी क्षेत्र के सुगिया निवासी 40 वर्षीय लोकनाथ अपनी पत्नी गीता देवी के साथ जलावन का कोयला चुनने सीसीएल के करमा परियोजना की ओर जा रहे थे। करमा कैंटीन के पीछे लोकनाथ का सामना चार हाथियों के झुंड से हो गया। हाथी ने उन्हें पटककर मार डाला। उनकी पत्नी गीता देवी किसी तरह भागकर जान बचाने में सफल रहीं। वन विभाग ने तत्काल मृतक के आश्रित को 25 हजार रुपए सहायता राशि प्रदान की। साथ ही सरकारी प्रावधान के तहत 3 लाख 75 हजार रुपए 10 दिनों के अंदर भुगतान करने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को ही दूसरी घटना रामगढ़ प्रखंड के कुंदरूकलां पंचायत की है। यहां ईंट भट्ठे में काम करने आई महिला काजल देवी जब रात में शौच के लिए निकली, तब हाथी ने उसे चपेट में ले लिया। उसे पटक-पटककर मार डाला। पास ही मौजूद करीब आधा दर्जन लोग बाल-बाल बच गए। इस दौरान हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम नुकसान के मूल्यांकन में जुट गई है।