नए साल पर झारखंड में नौकरियों की बरसात, होंगी 50 हजार भर्तियां; सबसे ज्यादा इस विभाग में

संक्षेप: झारखंड के युवाओं के लिए नया साल 2026 बड़ी संभावनाएं लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान 50 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति की तैयारी की है।

झारखंड के युवाओं के लिए नया साल 2026 बड़ी संभावनाएं लेकर आने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान 50 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति की तैयारी की है। नियुक्तियां जेएसएससी व जेपीएससी के माध्यम से की जाएंगी। बड़े पैमाने पर होनेवाली भर्तियों से न केवल बेरोजगारी घटेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी नियुक्ति हेमंत सरकार की सबसे बड़ी नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में होगी, जहां 40 हजार से अधिक सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माध्यमिक और विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी।

जनवरी–मार्च 2026 के बीच 8 प्रतियोगिता परीक्षाएं जेपीएससी और जेएसएससी के स्तर से जनवरी से मार्च के बीच आठ प्रतियोगिता परीक्षा प्रस्तावित है। इनमें तकनीकी, स्वास्थ्य, वन विभाग, गृह विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े पद शामिल हैं।

कुल प्रस्तावित नियुक्तियां सभी भर्तियों को मिलाकर सरकार कुल 50,263 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। सरकार होम्योपैथिक चिकित्सक के 137, वन रेंजर के 170, सहायक वन संरक्षक के 78 और प्रोजेक्ट मैनेजर 30 पदों पर भी नियुक्तियां करेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार की पहल सरकार ने केवल सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। वर्ष 2024 में 28 हजार युवाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया, जबकि 2025 में 8 हजार युवाओं को यह अवसर मिला।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए समस्त झारखंडवासियों को नववर्ष 2026 पर बधाई देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। उन्होेंने लिखा- नववर्ष 2026 का आगमन केवल एक नए वर्ष की शुरुआत नहीं, बल्कि हमारे वीर पुरुखों के सपनों के सोना झारखंड के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह युवा झारखंड अगले 25 वर्षों के लिए एक साझा विजन के साथ आगे बढ़े और 2050 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, यही लक्ष्य है।

प्रमुख पद और परीक्षा की संभावित तिथि 1. झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2025 : 1,373 पद (परीक्षा 12 जनवरी 2026 से)

2. झारखंड तकनीकी/विशिष्ट स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 : 490 पद (फरवरी 2026)

3. विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक (कक्षा 1 से 8) : 3,451 पद (मार्च 2026)

4. झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा–2025 : 3,181 पद (मार्च 2026)

5. झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा–2025 : 510 पद (फरवरी 2026)

6. झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा–2025 : 45 पद (शारीरिक दक्षता परीक्षा फरवरी 2026, लिखित परीक्षा अप्रैल 2026)

7. झारखंड इंटरमीडिएट स्तर (कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2017 : 215 पद (फरवरी 2026)