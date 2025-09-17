500 people will be sent to jail before durga pooja in ranchi police made list रांची में 500 लोगों को एक साथ जेल भेजेगा प्रशासन, बन गई है लिस्ट; क्या है वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची में 500 लोगों को एक साथ जेल भेजेगा प्रशासन, बन गई है लिस्ट; क्या है वजह

रांची पुलिस ने 500 अपराधियों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें प्रशासन जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने इसकी वजह भी बताई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 17 Sep 2025 09:46 AM
रांची में दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस सभी दागी और उपद्रवियों की सूची तैयार कर रही है, जिन पर पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है पुलिस द्वारा करीब 500 से अधिक ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है जो बीते सालों में धार्मिक कार्यक्रमों या अन्य आयोजनों के दौरान किसी न किसी रूप से उपद्रव फैलाने में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस इन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। आइए जानते हैं प्रशासन ने इस मामले को लेकर और क्या बताया है।

रांची के एसएसपी ने सभी थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए। जिन लोगों पर पहले से आपराधिक केस दर्ज हैं और जिनकी भूमिका किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में रही है, उन्हें चिन्हित कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए। शहर के सभी थानों को उनके क्षेत्र में रहने वाले शरारती तत्वों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अब सभी अपराधियों पर ऐक्शन की तैयारी हो गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा पहले से मौजूद आपराधिक रिकार्ड्स को खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी, सोशल मीडिया, और स्थानीय मुखबिरों के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रव करने का इतिहास रहा है।

बता दें कि झारखंड के अलावा देश के कई हिस्सों में ऐसा होता है, जब प्रशासन किसी खास मौके पर जिले या इलाके में उपद्रव मचाने की संभावना वाले या अपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर नजर रखता है और कई बार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया जाता है। इसके बाद वह खास मौका गुजर जाने पर इन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाता है।