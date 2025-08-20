Hindi Newsझारखंड न्यूज़5 year old girl raped in khunti jharkhand
खूंटी में 5 साल की मासूम से हैवानियत, शराब पीकर बच्ची से किया रेप
झारखंड में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के खूंटी जिले में पांच साल की बच्ची से रेप किए जाने के आरोप में एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। खूंटी पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नशे की हालत में बच्ची के साथ रेप किया था।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, खूंटीWed, 20 Aug 2025 10:18 AM
झारखंड में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के खूंटी जिले में पांच साल की बच्ची से रेप किए जाने के आरोप में एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नशे की हालत में बच्ची के साथ रेप किया था। आरोपी युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है।
मामला खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 15 वर्षीय लड़के ने बच्ची को मिठाई देने के बहाने फुसलाया, उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ कथित तौर पर रेप किया। इस मामले की जानकारी देते हुए जरियागढ़ थाने के प्रभारी अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने किशोर को पकड़ लिया, जिसने शराब पीने के बाद अपराध किया। पुलिस ने बताया क किशोर ने स्कूली शिक्षा भी छोड़ दी है।
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।