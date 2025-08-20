खूंटी में 5 साल की मासूम से हैवानियत, शराब पीकर बच्ची से किया रेप

झारखंड में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के खूंटी जिले में पांच साल की बच्ची से रेप किए जाने के आरोप में एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नशे की हालत में बच्ची के साथ रेप किया था। आरोपी युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है।

मामला खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 15 वर्षीय लड़के ने बच्ची को मिठाई देने के बहाने फुसलाया, उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ कथित तौर पर रेप किया। इस मामले की जानकारी देते हुए जरियागढ़ थाने के प्रभारी अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने किशोर को पकड़ लिया, जिसने शराब पीने के बाद अपराध किया। पुलिस ने बताया क किशोर ने स्कूली शिक्षा भी छोड़ दी है।