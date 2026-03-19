झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, TSPC के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, 1 लाख के इनामी ने किया सरेंडर
पिपरवार पुलिस ने बुधवार को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के क्रम में उनके पास से देसी कट्टा, दो गोली, चोरी की बाइक, 6 मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे जब्त किए गए हैं।
पिपरवार पुलिस ने बुधवार को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के क्रम में उनके पास से देसी कट्टा, दो गोली, चोरी की बाइक, छह मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे जब्त किए गए हैं। दबोचे गए उग्रवादियों में सुरेंद्र गंझू उर्फ लंबू, अशोक कुमार गंझू, हरीश महतो, सूरज कुमार भुइयां और रोनित कुमार गंझू शामिल हैं। सभी आरोपी बेंती और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं और संगठन के सुदर्शन दस्ते से जुड़े हैं। इसके साथ ही खूंटी में एक लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी ने सरेंडर कर दिया है।
पिपरवार थाने में टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि चतरा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि सुदर्शन दस्ते के उग्रवादी बेंती मैदान के पास एकत्र हुए हैं। इसके बाद विशेष छापेमारी दल बनाकर पर घेराबंदी की गई और पांचों उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान 11 मार्च को हुए एक फायरिंग कांड का भी खुलासा हुआ। बेंती पंचायत के पाहन डोंगरी गांव में विस्थापित नेता महेंद्र गंझू के घर पर उस समय फायरिंग की गई थी।
उग्रवादियों ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य उग्रवादियों के भी नाम बताए हैं। पुलिस उन उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है।
एक लाख के इनामी ने खूंटी में किया सरेंडर
खूंटी एसपी कार्यालय में बुधवार को एक लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल ने सरेंडर कर दिया। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी समेत 21 गंभीर मामले दर्ज हैं। आत्मसमर्पण के दौरान दो पिस्टल, देसी कट्टा, 13 गोलियां भी पुलिस को सौंपे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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