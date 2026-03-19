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झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, TSPC के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, 1 लाख के इनामी ने किया सरेंडर

Mar 19, 2026 07:32 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, खूंटी
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पिपरवार पुलिस ने बुधवार को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के क्रम में उनके पास से देसी कट्टा, दो गोली, चोरी की बाइक, 6 मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे जब्त किए गए हैं।

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, TSPC के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, 1 लाख के इनामी ने किया सरेंडर

पिपरवार पुलिस ने बुधवार को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के क्रम में उनके पास से देसी कट्टा, दो गोली, चोरी की बाइक, छह मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे जब्त किए गए हैं। दबोचे गए उग्रवादियों में सुरेंद्र गंझू उर्फ लंबू, अशोक कुमार गंझू, हरीश महतो, सूरज कुमार भुइयां और रोनित कुमार गंझू शामिल हैं। सभी आरोपी बेंती और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं और संगठन के सुदर्शन दस्ते से जुड़े हैं। इसके साथ ही खूंटी में एक लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी ने सरेंडर कर दिया है।

पिपरवार थाने में टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि चतरा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि सुदर्शन दस्ते के उग्रवादी बेंती मैदान के पास एकत्र हुए हैं। इसके बाद विशेष छापेमारी दल बनाकर पर घेराबंदी की गई और पांचों उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान 11 मार्च को हुए एक फायरिंग कांड का भी खुलासा हुआ। बेंती पंचायत के पाहन डोंगरी गांव में विस्थापित नेता महेंद्र गंझू के घर पर उस समय फायरिंग की गई थी।

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उग्रवादियों ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य उग्रवादियों के भी नाम बताए हैं। पुलिस उन उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है।

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एक लाख के इनामी ने खूंटी में किया सरेंडर

खूंटी एसपी कार्यालय में बुधवार को एक लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल ने सरेंडर कर दिया। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी समेत 21 गंभीर मामले दर्ज हैं। आत्मसमर्पण के दौरान दो पिस्टल, देसी कट्टा, 13 गोलियां भी पुलिस को सौंपे।

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Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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