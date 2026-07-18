जमशेदपुर के लिए बड़ी खुशखबरी! चाकुलिया-बुरामारा रेल रूट पर बनेंगे 5 नए स्टेशन
दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में चाकुलिया-बुरामारा नई लाइन योजना के तहत काम शुरू है। नए रूट के करीब 60 किलोमीटर की दूरी में पांच नए स्टेशन बनेंगे। इससे पूर्व बुरामरा यार्ड विस्तार के तहत दो आरयूबी व चार क्वार्टर बनाने का आदेश रेलवे जोन से हुआ है, ताकि नई लाइन कार्य में सहूलियत हो।
दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में चाकुलिया-बुरामारा नई लाइन योजना के तहत काम शुरू है। नए रेलमार्ग के करीब 60 किलोमीटर की दूरी में पांच नए स्टेशन बनेंगे। इससे पूर्व बुरामरा यार्ड विस्तार के तहत दो आरयूबी व चार क्वार्टर बनाने का आदेश रेलवे जोन से हुआ है, ताकि नई लाइन कार्य में सहूलियत हो। इसके टेंडर की प्रक्रिया 5 अगस्त तक होगी। इससे इस रूट पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने में आसानी होगी।
इस जगह बनेंगे 5 नए स्टेशन
बताया जाता है कि चाकुलिया-बुरामारा के बीच रेलवे जोन में पांच स्टेशन (झारपोखरिया, न्यू जामशोला, बरोल, भादागोड़ा, लूलगापानी और चकवाल) प्रस्तावित हैं। नई लाइन से पूर्वी सिंहभूम जिला और ओडिशा के सीमावर्ती निवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों से आवागमन में सहूलियत होगी। चाकुलिया से बुरामारा से जुड़ने पर दोनों राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व पर्यटन बढ़ेगा। वहीं, रेलवे को मालगाड़ियों से लौह अयस्क, कृषि उत्पाद, खनिज और औद्योगिक सामान की ढुलाई बढ़ाने का नया वैकल्पिक कॉरिडोर मिलेगा। अभी दोनों राज्य के ग्रामीण यात्रियों को दूसरे स्टेशनों से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मालूम हो कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चाकुलिया-बुरामारा के साथ बादामपहाड़-क्योंझर 82 किमी और गुरुमाहिसानी-बांगडीपोसी 85 किमी नई का शिलान्यास किया था। चाकुलिया से बुरामारा नई लाइन बनाने में 1600 करोड़ से ज्यादा में होने की उम्मीद है। इससे 75 से अधिक छोटे-बड़े पुल-पुलिया बनने हैं। चाकुलिया-बुरामारा नई लाइन के लिए रेलवे जोन पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की मदद से जमीन अधिग्रहण में जुटा है। वहीं, नई लाइन को लेकर तीनों जगह भूमि जांच एवं अन्य प्रक्रिया शुरू है।
सिदिरसाई स्टेशन का भूमिपूजन आज
मिली जानकारी के अनुसार, टाटानगर-बादामपहाड़ा रेलमार्ग पर स्थित सिदिरसाई स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने का काम शनिवार को शुरू होगा। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने समेत अन्य विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा। सांसद विद्युत वरण महतो ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूमिपूजन कार्यक्रम में चक्रधरपुर डीआरएम जरुण हुरिया और अन्य मंडल अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। रेलवे जोन ने सिदिरसाई स्टेशन के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया है। इससे स्थानीय यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इससे यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी।
नए एजीएम ने रेलवे जोन में संभाला प्रभार
दपू रेलवे जोन के उप महाप्रबंधक का प्रभार मनीष जैन ने शुक्रवार को संभाल लिया। एजीएम सौमित्र मजूमदार के रिटायर होने से यह पद रिक्त था। बीते दिनों मनीष जैन को दूसरे क्षेत्र से दपू रेलवे में भेजा गया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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विस्तृत बायो
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