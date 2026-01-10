Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़5 labours who were kidnapped in niger return back to india safely
नाइजर में हो गए थे किडनैप, 8 महीने की कैद से वापस आए झारखंड के 5 मजदूर

संक्षेप:

पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में अगवा किए गए झारखंड के 5 श्रमिकों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पांचो श्रमिक आठ महीने तक बंधक रहने के बाद शुक्रवार को भारत लौट आए।

Jan 10, 2026 10:03 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में अगवा किए गए झारखंड के 5 श्रमिकों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पांचो श्रमिक आठ महीने तक बंधक रहने के बाद शुक्रवार को भारत लौट आए। झारखंड सरकार के श्रम विभाग के तहत संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की प्रमुख शिखा लाकड़ा ने पुष्टि की कि झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर के रहने वाले पांचों श्रमिक सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए लाकड़ा ने कहा कि वर्तमान में पांचों मुंबई में हैं, जहां उनकी अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और आवश्यक सरकारी व कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वे 14 जनवरी को अपने घर लौटेंगे। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से इन प्रवासियों की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी है। उन्होंने कहा कि हमें निजी कंपनी के अधिकारियों से सूचना मिली कि आठ महीने बंधक रहने के बाद श्रमिकों को रिहा कर दिया गया और वे शुक्रवार को विमान से मुंबई पहुंचे।

गिरिडीह के सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि 27 अप्रैल, 2025 को राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली थी कि नाइजर में ‘ट्रांसमिशन लाइन’ बिछाने वाली एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे बगोदर थाना क्षेत्र के पांच श्रमिकों का अपहरण कर लिया गया है। इन श्रमिकों की पहचान फलजीत महतो, राजू कुमार, चंद्रिका महतो, संजय महतो और उत्तम महतो के रूप में हुई।

कुमार ने जानकारी दी कि इन श्रमिकों को जनवरी से मार्च 2025 तक प्रति माह 550 अमेरिकी डॉलर (लगभग 47,620 रुपये) वेतन दिया गया था। तीन महीने का कुल वेतन 1,42,857 रुपये है। उन्होंने यह भी बताया कि फंसे हुए श्रमिकों के परिवारों को 17,000 रुपये की मासिक सहायता मिल रही थी और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
