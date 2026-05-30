Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, 5 लोगों की मौत; 7 डिग्री तक गिरा पारा

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
share

झारखंड में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। शुक्रवार से शनिवार सुबह तक राज्य के बड़े हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी।

झारखंड में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, 5 लोगों की मौत; 7 डिग्री तक गिरा पारा

झारखंड में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। शुक्रवार से शनिवार सुबह तक राज्य के बड़े हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी।

पुलिस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में झारखंड के चार जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक लड़की और दो महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को गढ़वा जिले से दो लोगों की मौत की खबर मिली, जबकि रांची, धनबाद और बोकारो से एक-एक मौत की खबर आई।

ये भी पढ़ें:झारखंड के अवैध निर्माण को लेकर CM सोरेन सख्त, दे दी बुलडोजर ऐक्शन की इजाजत

एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को रांची के इटकी पुलिस थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव में 12 साल की एक लड़की बिजली गिरने से मारी गई। उसकी पहचान आश्रिता के रूप में हुई है। उस समय वह अपने माता-पिता के साथ एक पेड़ से आम तोड़ रही थी। उन्होंने बताया कि उसके माता-पिता भी घायल हो गए। उन्हें स्थानीय हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया है।

उधर, गढ़वा में कांडी पुलिस थाना क्षेत्र के गराखुर्द गांव में बिजली गिरने से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि बनाजंघा गांव में 32 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई। अधिकारी ने बताया कि धनबाद के राजगंज पुलिस थाना क्षेत्र के चुंगी गांव में 44 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि बोकारो के पिंडराजोरा पुलिस थाना क्षेत्र के बाबूडीह गांव में बिजली गिरने से 21 साल के एक युवक की जान चली गई।

ये भी पढ़ें:झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई सवा करोड़ रुपए की अवैध शराब

झारखंड के बड़े हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश और बिजली गिरने का सिलसिला जारी रहा, जो शनिवार सुबह भी चलता रहा। इससे पूरे राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार सुबह 8:30 बजे तक 13 जिलों के लिए आंधी-तूफान का 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और गोड्डा शामिल हैं।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में यह बदलाव दो ट्रफ़ सिस्टम के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगले चार दिनों के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:माओवादी ने लेवी के पैसे से बेटी का मेडिकल में कराया था दाखिला

शुक्रवार को डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 6.2 डिग्री कम था। वहीं, चाईबासा में 33.4 डिग्री सेल्सियस और रांची में 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।