झारखंड में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, 5 लोगों की मौत; 7 डिग्री तक गिरा पारा
झारखंड में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। शुक्रवार से शनिवार सुबह तक राज्य के बड़े हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी।
झारखंड में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। शुक्रवार से शनिवार सुबह तक राज्य के बड़े हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी।
पुलिस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में झारखंड के चार जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक लड़की और दो महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को गढ़वा जिले से दो लोगों की मौत की खबर मिली, जबकि रांची, धनबाद और बोकारो से एक-एक मौत की खबर आई।
एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को रांची के इटकी पुलिस थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव में 12 साल की एक लड़की बिजली गिरने से मारी गई। उसकी पहचान आश्रिता के रूप में हुई है। उस समय वह अपने माता-पिता के साथ एक पेड़ से आम तोड़ रही थी। उन्होंने बताया कि उसके माता-पिता भी घायल हो गए। उन्हें स्थानीय हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया है।
उधर, गढ़वा में कांडी पुलिस थाना क्षेत्र के गराखुर्द गांव में बिजली गिरने से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि बनाजंघा गांव में 32 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई। अधिकारी ने बताया कि धनबाद के राजगंज पुलिस थाना क्षेत्र के चुंगी गांव में 44 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि बोकारो के पिंडराजोरा पुलिस थाना क्षेत्र के बाबूडीह गांव में बिजली गिरने से 21 साल के एक युवक की जान चली गई।
झारखंड के बड़े हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश और बिजली गिरने का सिलसिला जारी रहा, जो शनिवार सुबह भी चलता रहा। इससे पूरे राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार सुबह 8:30 बजे तक 13 जिलों के लिए आंधी-तूफान का 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और गोड्डा शामिल हैं।
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में यह बदलाव दो ट्रफ़ सिस्टम के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगले चार दिनों के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
शुक्रवार को डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 6.2 डिग्री कम था। वहीं, चाईबासा में 33.4 डिग्री सेल्सियस और रांची में 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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