झारखंड के धनबाद में पूजा करने गईं 5 बच्चियां नदी में डूबीं; 1 की मौत, 1 लापता

हादसे में एक बच्ची की जान चली गई है। तीन बच्चियों को बचा लिया गया है, जबकि एक अभी भी लापता है। उसकी तलाश जारी है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, धनबादThu, 28 Aug 2025 03:32 PM
झारखंड के धनबाद में दामोदर नदी में पांच बच्चियों के डूबने की दर्दनाक खबर सामने आई है। हादसे में एक बच्ची की जान चली गई है। तीन बच्चियों को बचा लिया गया है, जबकि एक अभी भी लापता है। वहीं एक लापता है।

यह घटना झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के दामोदर नदी में हुई है। जानकारी के मुताबिक बच्चियां दामोदर नदी के बाई क्वार्टर स्थित छठ घाट पर पूजा की डाली लेकर स्नान करने गई थीं। अचानक नदी के तेज बहाव में बह गईं।

बच्चियों के बहने की खबर मिलते ही घाट पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया और बच्चियों को बचाने के लिए आसपास मौजूद मछुआरे तुरंत नदी में कूद पड़े। आनन-फानन में की गई कार्रवाई से तीन बच्चियों को तुरंत बचा लिया गया। हालांकि दो बच्चियां तेज बहाव में बह गईं।

कुछ समय बाद खोजबीन में रुक्मणी कुमारी का शव पुल के पास बरामद हुआ, लेकिन एक बच्ची संध्या कुमारी का पता नहीं चल सका। गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। एक साथ इतनी बच्चियों के नदी में गिरने से माहौल में तनाव पैदा हो गया। रुक्मणी की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर छाई है।