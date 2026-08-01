रांची में बनेंगे पांच फ्लाईओवर, एक सिक्स -लेन सड़क का भी प्लान; कब होगी शुरुआत
झारखंड में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें फ्लाईओवर और सड़कें शामिल हैं।
झारखंड में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हेमंत सरकार ने हाल के दिनों में करीब 9 प्रमुख सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर अगले छह माह के भीतर काम शुरू होने की तैयारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी रांची समेत बोकारो, गिरिडीह और पाकुड़ जिले में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। सफर का समय घटेगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इन सड़क परियोजनाओं का काम जल्द शुरू करने और तय समय में पूरा करने लक्ष्य तय किया है।
कहां क्या बनेगा
पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत स्वीकृत की गई सबसे बड़ी परियोजना रांची के अरगोड़ा चौक से हरमू होते हुए डिबडीह पुल तक एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर का निर्माण है। इस परियोजना की लंबाई 3.804 किमी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 469.62 करोड़ रुपये है। इसमें काठील मोड़ (चापुटोली) और अशोक नगर की ओर कनेक्टिंग लेग और सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर का निर्माण 3.216 किमी लंबाई में लगभग 351.14 करोड़ रुपये की लागत से होगा। वहीं, विवेकानंद स्कूल मोड़ से रिंग रोड होते हुए झारखंड हाईकोर्ट एवं विधानसभा तक छह लेन सड़क और नया सराय आरओबी से रिंग रोड तक लिंक रोड के चौड़ीकरण का कार्य लगभग 301.12 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। राजधानी में आशीर्वाद बैंक्वेट से फायरिंग रेंज (बरियातू) तक नई सड़क के निर्माण पर 141.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर-प्रोजेक्ट बिल्डिंग-चांदनी चौक मार्ग पर धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। राज्य के अन्य जिलों में भी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं शामिल हैं।
बोकारो में जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) तक सड़क का दो लेन पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा। गिरिडीह में गिरिडीह-जमुआ मार्ग का दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। पाकुड़ में तलवा-खारूटोला मार्ग तथा चंदना-श्रीधरपाड़ा लिंक रोड का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गोपलाडीह से भोगनाडीह मार्ग के निर्माण की भी योजना है।इन सभी परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में सड़क संपर्क बेहतर होगा। औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान बनेगा। व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। विशेष रूप से राजधानी रांची में फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड बनने से रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
विवेकानंद स्कूल मोड़ से रिंग रोड होते हुए झारखंड हाईकोर्ट और विधानसभा तक छह लेन सड़क और नया सराय आरओबी से रिंग रोड तक लिंक रोड के चौड़ीकरण का कार्य लगभग 301.12 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर