पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से 5 मौतें, पूरे जिले में मचा हड़कंप; स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 5 मौतों का मामला सामने आया है। इस रिपोर्ट के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है।
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार तक मलेरिया से हुई पांच मौत और लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी डीसी को पत्र जारी कर मलेरिया रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
युद्धस्तर पर काम करने का निर्देश
बता दें कि राज्य में जून माह को ‘मलेरियारोधी माह’ के रूप में मनाया गया है। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को मानसून से पहले अलर्ट जारी कर बुखार की जांच, पूरे इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से पांच मौत मलेरिया रोधी उपायों में लापरवाही को उजागर करता है। जिसे देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं, वहां युद्धस्तर पर कार्ययोजना बनाकर निगरानी बढ़ाई जाए तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने मलेरिया के मामलों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग समन्वय बनाकर विशेष अभियान चलाने तथा हर संदिग्ध मरीज की समय पर जांच, उपचार और फॉलोअप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
बुखार वाले हर मरीज की जांच, मलेरिया मरीज का फॉलोअप अनिवार्य
अपर मुख्य सचिव कहा है कि मलेरिया प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सहिया को पर्याप्त संख्या में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट और दवा उपलब्ध रखी जाए। बुखार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति की समय पर जांच कर आवश्यकतानुसार उपचार शुरू की जाए, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सभी सीएचसी में पर्याप्त मात्रा में जांच सामग्री और मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध रहे। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में वेक्टर नियंत्रण के तहत कीटनाशी दवाओं का छिड़काव तथा लार्वा नियंत्रण संबंधी गतिविधियों में तेजी लाई जाए। साथ ही मलेरिया रोगी का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार कराया जाए और उसके बाद नियमित फॉलोअप भी सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी मरीज में जटिल लक्षण दिखाई दें तो उसे तत्काल उच्च स्वास्थ्य संस्थान में रेफर कर विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।
तीन स्तर पर होगी समीक्षा
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सीएचसी स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हर सप्ताह, सिविल सर्जन हर 15 दिनों में समीक्षा बैठक करेंगे। जबकि सभी उपायुक्त हर माह मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों की समीक्षा करें तथा दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें।
जागरुकता अभियान चलाने का भी निर्देश
साथ ही उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचाव, समय पर जांच, पूर्ण उपचार तथा साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हाई रिस्क क्षेत्रों में चलेगा विशेष सर्वे अभियान
जिन क्षेत्रों में मलेरिया के एक भी मामले सामने आते हैं, वहां विशेष रूप से मास सर्वे और फीवर सर्वे आयोजित किया जाएगा। सर्वे के माध्यम से संभावित मरीजों की पहचान कर उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। मल्टीपरपस हेल्थ वर्कर (एमपीडब्ल्यू) एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियमित भ्रमण कर संदिग्ध मरीजों की पहचान करें। साथ ही मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मियों की गतिविधियों की सतत निगरानी की जाए और आवश्यकतानुसार समीक्षा बैठकें आयोजित हों।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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