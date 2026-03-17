रांची में कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी
एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साव के गिरोह के सक्रिय सदस्यों द्वारा बोकारो के स्क्रैप और शराब व्यवसायी रितेश सिंह से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है।
एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साव के गिरोह के सक्रिय सदस्यों द्वारा झारखंड के बोकारो के स्क्रैप और शराब व्यवसायी रितेश सिंह से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी, उनके परिवार और सहयोगियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की खास बात यह है कि पहले व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई और उसके बाद चैटिंग में व्यवसायी और अपराधियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी
बातचीत के दौरान जब व्यवसायी ने रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया तो अपराधियों ने कहा कि अब उन्हें रंगदारी नहीं, बल्कि उसकी जान चाहिए। चैट के मुताबिक गिरोह को बोकारो में किसी एक व्यवसायी की हत्या करनी थी और वह टारगेट रितेश सिंह की हत्या कर पूरा किया जाएगा। इस धमकी के बाद मां मैहर स्टील के प्रोपराइटर रितेश सिंह और उनका परिवार दहशत में है।सोमवार को रितेश सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ सिटी पुलिस से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा की मांग की।
पुलिस ने इनके खिलाफ दर्ज की शिकायत
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी पुलिस ने मृतक गैंगस्टर अमन साव के सक्रिय सदस्यों प्रकाश शुक्ला, राहुल दुबे और मयंक सिंह को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। भुक्तभोगी की ओर से दर्ज कराई एफआईआर में बताया गया है कि 14 मार्च को दोपहर करीब एक बजे से लगातार उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सऐप कॉल और संदेश आने लगे।
पीड़ित ने बताई पूरी बात
कॉल करने वालों ने खुद को आपराधिक गिरोह से जुड़ा बताते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की। साथ ही धमकी दी कि रकम नहीं दी गई तो उनके ऊपर कहीं भी हमला किया जा सकता है। धमकी में यह भी कहा गया कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अजीत ने यह भी कहा है कि लगातार कॉल और धमकी भरे संदेश से वे और उनका परिवार दहशत में हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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