झारखंड में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 5 बच्चों को चढ़ा दिया HIV पॉजिटिव ब्लड; सभी संक्रमित

संक्षेप: झारखंड के चाईबासा में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे 5 बच्चे एचआईवी संक्रमित हो गए हैं।

झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने का मामला शनिवार को और गंभीर हो गया। जांच में चार और बच्चे एचआईवी पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही संक्रमित बच्चों की संख्या पांच हो गई है।

हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद शनिवार को रांची से स्वास्थ्य विभाग की टीम चाईबासा पहुंची। छानबीन के बाद जांच टीम के अधिकारियों ने बताया, सप्ताह भर में सदर अस्पताल के एआरटी (एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी) सेंटर पर पांच बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। यह बेहद चिंताजनक है। इसकी जांच कराई जा रही है। सभी बच्चे थैलेसीमिक हैं। उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून चढ़ाया गया था। इस घटना के बाद से चाईबासा के इस अस्पताल में ब्लड चढ़वाने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है।

चाईबासा के सात वर्षीय थैलेसीमिक मरीज के पिता ने शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम के डीसी से अपने बच्चे का सदर अस्पताल में एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की शिकायत की थी। पिता ने कहा था कि बच्चे की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद पति-पत्नी ने भी खुद की जांच कराई, जिसमें दोनों निगेटिव मिले थे। पिता के अनुसार 13 सितंबर को सदर अस्पताल में खून चढ़ाया गया था और 18 अक्तूबर को जांच में बच्चा पॉजिटिव आया। इसके बाद डीसी ने जांच का आदेश दिया था। इधर, हाईकोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए इसकी जांच का आदेश दिया। शनिवार को रांची विभाग की टीम पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है।