49 हजार से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को झटका, इस जिले में काट दिए गए नाम

झारखंड में अयोग्य लाभुकों का राशन कार्ड से नाम लगातार काटा जा रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम में अपात्र राशन कार्डधारियों की जांच और नाम हटाने का काम लगातार जारी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरSun, 31 Aug 2025 09:48 AM
झारखंड में अयोग्य लाभुकों का राशन कार्ड से नाम लगातार काटा जा रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम में अपात्र राशन कार्डधारियों की जांच और नाम हटाने का काम लगातार जारी है। इसके तहत अगस्त में 49,764 राशन कार्डधारियों के नाम काटे गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के संदिग्ध आधार प्रविष्टियों वाले 15,615 नाम हटाए गए हैं।

साथ ही छह महीने या इससे ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले जिन मौन राशन कार्डधारियों का नाम डिलीट किया गया, उनकी संख्या 31,855 है। 1023 डुप्लीकेट लाभुकों के भी नाम काटे गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु एवं 100 वर्ष से ज्यादा आयु के 1022 एकल कार्डधारियों (आरसीएमएस) के भी नाम काटे गए। दूसरी ओर, पिछले तीन माह में 2476 लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का आवेदन दिया है, जिनमें 2148 नाम हटाए जा चुके हैं। अगस्त में 249 का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। उपायुक्त ने कहा कि अपात्र राशन कार्डधारियों की जांच एवं सत्यापन वास्तविक लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि अपात्र राशन कार्डधारी शीघ्र अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। यदि किसी ने गलती से राशन कार्ड बनाए रखा है तो स्वयं पहल कर सरेंडर करें। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि जांच के क्रम में अपात्र राशन कार्डधारियों के पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल से समझौता

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन और श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल जमशेदपुर के बीच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु शनिवार को समझौता (एमओयू) हुआ। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी के दूरस्थ क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ एवं सशक्त बनाना है।

समझौते के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, सुरक्षित प्रसव (सिजेरियन सहित), शिशुओं का टीकाकरण एवं स्क्रीनिंग, कुपोषण निवारण, प्रसवोत्तर देखभाल तथा किशोरियों के लिए जागरूकता शिविर जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ ही, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए नि:शुल्क सर्जिकल सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।