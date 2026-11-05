धनबाद में 450 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, एक हजार नई बनेंगी; क्या है वजह
धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में हीरापुर हटिया में नगर निगम की अस्थाई 450 दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। इन दुकानों को तोड़कर नए सिरे से एक हजार स्थाई दुकानें निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। लगभग दो एकड़ जमीन पर फैली हीरापुर हटिया में कई दुकानें शेड के अंदर चल रही हैं।
धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में हीरापुर हटिया में नगर निगम की अस्थाई 450 दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। इन दुकानों को तोड़कर नए सिरे से एक हजार स्थाई दुकानें निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। लगभग दो एकड़ जमीन पर फैली हीरापुर हटिया में कई दुकानें शेड के अंदर चल रही हैं। इसे तोड़कर नई दुकान निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
नई दुकानें बनाई जाएंगी
बुधवार को मेयर संजीव सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक में हीरापुर की दुकानों के पुनर्विकास का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार हटिया इलाके में शेड के अंदर चल रही अस्थाई दुकानों को तोड़कर नई एक हजार दुकानें बनेगी। इसका डीपीआर बनाने का जिम्मा जूडको को दिया जाएगा। जूडको से डीपीआर बनने के बाद तीन अलग-अलग चरणों में हीरापुर हटिया क्षेत्र की दुकानों को विकसित किया जाएगा। हीरापुर हटिया के पिछले हिस्से में भी नगर निगम की काफी जमीन खाली पड़ी हुई है। इस योजना के मंजूरी मिलने के बाद वहां भी नई दुकानों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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