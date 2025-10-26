Hindustan Hindi News
जिंदा जल जाते 45 लोग, रांची में बस में लगी भीषण आग; कैसे बच गई 4 दर्जन सवारियों की जान

जिंदा जल जाते 45 लोग, रांची में बस में लगी भीषण आग; कैसे बच गई 4 दर्जन सवारियों की जान

संक्षेप: झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी घटना होने से बाल-बाल बच गई। यहां के मांडर बाजारटांड़ के पास शनिवार शाम करीब 5 बजे चलती यात्री बस में आग लग गई।

Sun, 26 Oct 2025 10:17 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी घटना होने से बाल-बाल बच गई। यहां के मांडर बाजारटांड़ के पास शनिवार शाम करीब 5:30 बजे चलती यात्री बस में आग लग गई। बाइक सवार राहगीर की तत्परता से बस में सफर कर रहे करीब 45 यात्रियों की जान बच गई। हालांकि, आग की सूचना पर बस से उतरने की आपाधापी में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं।

मिली जानकारी के अनुसार, मोना नामक यात्री बस रांची से चतरा जा रही थी। जब बस मांडर बाजारटांड़ के निकट पहुंची, तब एक बाइक सवार राहगीर ने बस के पिछले हिस्से से धुआं उठता देखा। उसने तुरंत ड्राइवर को सूचना दी। ड्राइवर ने ज्यों ही सड़क किनारे बस रोकी, उसमें से आग निकलने लगी। यह देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। एक ही दरवाजे से उतरने की कोशिश में यात्री एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इस दौरान कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आईं। इसी बीच वहां पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने पानी और बालू की मदद से आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलते ही मांडर थाना प्रभारी मनोज करमाली पुलिस बल के साथ पहुंचे। सवारियों को बस से दूर हटाकर जवानों और आम लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया।

चालक ने बताया, बैटरी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

बस चालक और खलासी ने बताया कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लगी थी। बताया जा रहा है बस की बैटरी के ऊपर बने बॉक्स में यात्रियों का सामान रखा था, जिसमें टायर रिसोलिंग का सामान भी था। अगर आग उस हिस्से तक पहुंच जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मांडर पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों की मदद की।

Jharkhand News
