20 साल बड़े प्रेमी के लिए मां की हत्या, 45 लाख हड़पना चाहती थी गोद ली हुई बेटी; कब्र से डेड बॉडी निकालने पर खुला राज

रांची में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला की गोद ली हुई बेटी ही है। बेटी ने अपने से 20 साल बड़े प्रेमी को पैसे देने के लिए मां को रास्ते से हटा दिया।

रांची के मणिटोला इलाके में एक मां की मौत की कहानी ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शुरुआत में यह मामला एक साधारण हादसा लग रहा था, लेकिन जब खुलासा हुआ तो सब चौंक गए। दरअसल 17 साल की बेटी ने रोते हुए रिश्तेदारों को फोन कर बताया था कि उसकी मां नाहिदा परवीन बाथरूम में गिर गईं और उनकी मौत हो गई।लेकिन दो दिन बाद जब शव को कब्र से बाहर निकाला गया, तो सच्चाई सामने आने लगी। जो बेटी कल तक मां की मौत का मातम मना रही थी, अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।

12 लाख रुपए की दी गई थी सुपारी नाहिदा परवीन की जिंदगी में चार साल पहले बड़ा झटका लगा था, बिजली विभाग में काम करने वाली पति की मौत हो गई। इसके बाद उन्हें करीब 45 लाख रुपये का मुआवजा मिला और उनकी गोद ली हुई बेटी इस रकम की नॉमिनी बनी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पैसा ही इस पूरे हत्याकांड की जड़ बन गया। लड़की अक्सर बैंक से पैसे निकालकर अपने से 20 साल बड़े प्रेमी अरबाज खान को देती थी। जब मां को इस बात का पता चला तो उन्होंने सख्ती से पैसे देना बंद कर दिया। यही बात बेटी और उसके प्रेमी को नागवार गुजरी और दोनों के बीच मां को रास्ते से हटाने की साजिश तैयार हो गई।

पुलिस के अनुसार, 24 अप्रैल की रात इस साजिश को अंजाम दिया गया। जब नाहिदा परवीन घर में सो रही थीं, तभी लड़की ने अपने प्रेमी और उसके तीन दोस्तों को बुलाया। इसके बाद बेहद शातिर तरीके से हत्या की गई। ताकि नाहिदा की हत्या एक हादसा लगे। नाहिदा को मारने के लिए एक आरोपी ने उनके मुंह पर तकिया दबाया, दूसरे ने उनके हाथ पकड़े और तीसरे ने पैर जकड़ लिए। नाहिदा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनके गले पर गहरी चोट लगी और खून बहने से उनकी मौत हो गई। आरोप है कि इस हत्या के लिए करीब 12 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी।

डीप फ्रीजर में छिपा दिया था शव हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। शव को घर के डीप फ्रीजर में छुपा दिया गया, जबकि खून से सना बिस्तर घर के पास एक पेड़ के नीचे फेंक दिया गया, ताकि किसी को शक न हो। अगली सुबह लड़की ने बेहद सामान्य तरीके से रिश्तेदारों को फोन किया और बताया कि मां की हादसे में मौत हो गई। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जिससे मामला पूरी तरह दब जाए।

कब्र से निकालकर हुआ पोस्टमार्टम खुल गया राज अंतिम संस्कार के दौरान ही कुछ परिजनों को नाहिदा के गले पर चोट के निशान दिखाई दिए, जिससे उनका शक गहरा गया। इसके बाद नाहिदा के देवर ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को कब्र से निकलवाया और जांच शुरू की। पूछताछ में लड़की टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गया से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।