Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मातम में बदली होली की खुशियां, पलामू में शख्स की चाकू से गोदकर हत्या; क्या बोले पिता

Mar 05, 2026 07:57 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पाकुड़
share Share
Follow Us on

झारखंड के पाकुड़ में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स की 10 लोगों की भीड़ ने चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता ने कहा कि कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

मातम में बदली होली की खुशियां, पलामू में शख्स की चाकू से गोदकर हत्या; क्या बोले पिता

झारखंड के पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में तलवाडांगा के नंदीपाड़ा गांव में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। इस घटना ने उत्सव की खुशियों को मातम में बदल दिया। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे, 44 साल के देवराज सरकार की लगभग 8 से 10 हमलावरों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

​प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, देवराज सरकार घर से चाय पीने के लिए निकले थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म मिले हैं। शख्स की पीठ पर और दो छाती के पास धारदार हथियार से वार किया गया। ​घायल अवस्था में उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनीष कुमार सिंहा ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ​

क्या बोले मृतक के पिता

मृतक के पिता, मेघनाथ सरकार ने बताया कि हमलावरों की संख्या 8 से 10 थी, जिनमें से कुछ की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व में किसी विवाद को लेकर तनातनी हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था,परिवार वालों ने पुरानी रंजिश की आशंका जताई है। ​घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और मामले की छानबीन शुरू की।

ये भी पढ़ें:होली पर खून की होली! वृद्धा की गला रेतकर हत्या, जंगल में लड़की को जलाया
ये भी पढ़ें:झारखंड में आइसक्रीम फैक्ट्री के भीतर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 7 को दबोचा
ये भी पढ़ें:रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट, होली पर ड्रोन से हो रही निगरानी

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

​पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच के लिए टीमें लगाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही मामला स्पष्ट हो जाएगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।