SIR में रांची के 6 लाख से ज्यादा वोटर्स के कट गए नाम, पूरे राज्य में कितने; देखें लिस्ट

झारखंड में एसआईआर के तहत कुल 6 लाख, 97 हजार वोटरों के नाम कट गए हैं। इसमें पूरे राज्य में करीब 43 लाख वोटर कम हुए हैं।

रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 697936 वोटरों के नाम कट गए हैं। जिले में मतदाता सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, 29 जुलाई की शाम छह बजे तक तमाड़, हटिया, कांके और मांडर विधानसभा क्षेत्रों में एन्यूमरेशन फॉर्म का 100% वितरण और संग्रहण पूरा हो गया है। सिल्ली, खिजरी और रांची विधानसभा क्षेत्रों में भी फॉर्म वितरण लगभग शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्मों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी लगभग 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।

100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म बांटा गया जिला प्रशासन के अनुसार, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में 2,19,083 मतदाताओं के लिए 100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। हटिया, कांके तथा मांडर विधानसभा क्षेत्रों में भी वितरण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। सिल्ली में 99.99, खिजरी में 99.98 प्रतिशत और रांची विधानसभा क्षेत्र में 99.99 प्रतिशत फॉर्म वितरण पूरा कर लिया गया है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण बताया गया है।

झारखंड के एसआईआर में एन्यूमरेशन फॉर्म भरने और उसके डिजिटाइजेशन का फेज बुधवार को खत्म हो गया। एसआईआर के इस चरण में मतदाता सूची से राज्य के 43,74,272 मतदाता कम हो गये हैं। झारखंड में मतदाताओं की संख्या 2,64,63,236 है। डिजिटाइजेशन के बाद इनमें 2,20,88,937 मतदाताओं के नाम पांच अगस्त को मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट में प्रकाशित किये जाएंगे।

पूरे प्रदेश में कितने वोट कम हुए राज्य के कम हुए 43,74,272 मतदाताओं में 7,63,997 मृत मतदाता, 14,60,169 पता लगाने योग्य नहीं और अनुपस्थित मतदाता, 15,93,516 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, 4,38,560 अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाता और 1,18,030 एन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाता शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पहले चरण एन्यूमरेशन फेज के अंतिम दिन शांतिपूर्ण कार्य हुआ। इस दौरान वर्तमान मतदाता सूची के सभी पात्र मतदाताओं, बीएलए, बीएलओ, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ-एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, वोलेंटियर्स और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर की सहभागिता से शतप्रतिशत कार्य ससमय संपन्न हो गया।

पांच अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है। इसी दिन एएसडीडी सूची प्रकाशित की जाएगी। उन दोनों सूचियों को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सॉफ्ट कॉपी और सभी बीएलए टू को हार्ड कॉपी (प्रिंट फॉर्म) में उपलब्ध कराई जायेगी। के. रवि कुमार ने कहा कि पांच अगस्त से दावा आपत्ति की अवधि शुरू हो रही है।

नहीं जमा कर सके एन्यूमरेशन फॉर्म तो क्या करें ● पांच अगस्त को जारी होगा मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट

पांच अगस्त से चार सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे

दावा -आपत्तियों का पांच अगस्त से तीन अक्तूबर तक होगा निराकरण

सात अक्तबूर को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन

● जो मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर सकें उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा

फॉर्म-6 भर कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे

● वैसे मतदाता जिनका नाम दूसरी जगह दर्ज है वे ट्रांसफर करा सकेंगे

इन वोटरों को फॉर्म-8 व घोषणा पत्र भरना होगा, नई जगह नाम दर्ज होगा

● 4.50 लाख मतदाताओं के नाम दो जगह दर्ज हैं

● मृत मतदाता में दर्ज नाम वाले जिंदा मिले तो बीएलओ पर की जाएगी कार्रवाई

● स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता के आने पर उन्हें किया जाएगा शिफ्ट

● अनुपस्थित, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और साइन नहीं करने वाले वोटर को मिलेगा मौका

किस विधानसभा में कितने एएसडीडी वोटर विधानसभा अनुपस्थित स्थानांतरित मृत पूर्व पंजीकृत

रांची 1,16,093 15,663 12,516 5,250

हटिया 1,31,530 26,724 17,142 8,116

कांके 83,705 30,330 18,269 9,533

खिजरी 38,855 25,348 14,286 8,484

तमाड़ 7,133 9,107 10,092 4,246

सिल्ली 4,048 13,679 9,146 4,938

मांडर 16,339 20,670 13,013 13,302