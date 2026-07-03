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रिम्स-2 के लिए ₹4189 करोड़ की मंजूरी, ढाई साल में हो जाएगा तैयार, क्यों पड़ी जरूरत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि रिम्स-2 पर राज्य मंत्रिपरिषद की मुहर लग चुकी है। अब काम बहुत जल्द धरातल पर दिखाई देगा, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। आइए समझते हैं कि रिम्स की जरूरत क्यों पड़ी।

रिम्स-2 के लिए ₹4189 करोड़ की मंजूरी, ढाई साल में हो जाएगा तैयार, क्यों पड़ी जरूरत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि रिम्स-2 पर राज्य मंत्रिपरिषद की मुहर लग चुकी है। अब काम बहुत जल्द धरातल पर दिखाई देगा, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। वीबी ग्राम जी को भी लागू किया जाएगा। जिस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी है, उसके अनुसार रिम्स-2 की स्थापना के लिए 4189 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। निर्माण बिरसा कृषि विवि, रांची की रिंग रोड में उपलब्ध लगभग 150.92 एकड़ भूमि पर दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी-कर्मियों के आवास, खेल परिसर समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होगा। ये सभी काम ढाई साल में पूरा कर लेना है। इसके अलावा एमबीबीएस, पीजी व पोस्ट पीजी की 200-200 सीटों का प्रावधान होगा।

रिम्स 2 की जरूरत क्यों

रांची। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में स्वास्थ्य अवसंरचना और चिकित्सा शिक्षा की मौजूदा स्थिति राज्य की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। करीब 3.92 करोड़ की आबादी वाले राज्य में फिलहाल केवल 10 मेडिकल कॉलेज (7 सरकारी और 3 निजी) हैं। चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 0.18 प्रति हजार है, जो राष्ट्रीय औसत 0.96 से काफी कम है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में अस्पतालों में बेड उपलब्धता 0.8 प्रति हजार आबादी है, जबकि, राष्ट्रीय औसत 1.5 प्रति 1000 है। राज्य में पीजी की लगभग 246 और सुपर स्पेशियलिटी की केवल 11 सीटें उपलब्ध हैं। इन सीटों की कमी के कारण राज्य में स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों का अभाव है। यही नहीं, राज्य में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों (शिक्षण अस्पताल सहित) की कमी है।

रिम्स पर क्षमता से अधिक मरीजों का दबाव

एसीएस ने कहा कि वर्ष 1960 में स्थापित रिम्स वर्तमान में 1500 बेड वाले अस्पताल के रूप में संचालित हो रहा है, लेकिन यह 130 प्रतिशत से अधिक ऑक्यूपेंसी के साथ काम कर रहा है। प्रतिदिन 3,000 से 3,500 से अधिक मरीज ओपीडी पहुंचते हैं, जबकि ट्रॉमा, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी और मातृ स्वास्थ्य वार्डों में लगातार भीड़ बनी रहती है। आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं की बढ़ती मांग को वर्तमान ढांचा पूरा नहीं कर पा रहा है।

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हर साल 1.2 लाख मरीजों को राज्य से बाहर इलाज की मजबूरी

सरकार का दावा है कि हर वर्ष लगभग 1.2 लाख मरीज उच्चस्तरीय इलाज के लिए वेल्लोर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित अन्य राज्यों का रुख करते हैं। रिम्स-2 के निर्माण से इस प्रवृत्ति में कमी आएगी। साथ ही एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशियलिटी सीटों में वृद्धि, नई चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और मरीजों के इलाज पर होने वाले निजी खर्च में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य रिम्स-2 के माध्यम से झारखंड को पूर्वी भारत का प्रमुख सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा एवं मेडिकल एजुकेशन हब बनाना है। इसके साथ ही परियोजना से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान-2 (रिम्स-2) की स्थापना के लिए 4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागृति पीएमयू के गठन तथा वित्तीय नियमों में शिथिलता देते हुए आईआईएम, रांची को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और एक्सआईएसएस, रांची को इंपैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी सौंपने को भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। रिम्स - टू का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। जिसमें पहला चरण 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि लगभग 150.92 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह संस्थान अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य रिम्स-2 को न केवल झारखंड का सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान बनाना है, बल्कि इसे देश के अग्रणी चिकित्सा शिक्षण, उपचार और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में शामिल करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान देने के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। परियोजना के तहत रिम्स-2 का निर्माण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची की रिंग रोड स्थित उपलब्ध भूमि पर किया जाएगा। उपायुक्त रांची के अनुसार परियोजना के लिए 150.92 एकड़ भूमि उपलब्ध है। जिसमें 127.27 एकड़ का ब्लॉक-ए और 23.65 एकड़ का ब्लॉक-बी शामिल है।

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ब्लॉक-ए की 120 एकड़ भूमि की पहले ही तारबंदी कराई जा चुकी है

जबकि शेष भूमि पर वृक्षारोपण है, जिस पर संबंधित विभागों से अनापत्ति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं, पूर्व में आईआईएम रांची को आवंटित 76.74 एकड़ भूमि पर संस्थान का निर्माण नहीं हुआ, आईआईएम जीआरडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई दूसरी जमीन पर बनाया गया। ऐसे में यह भूमि अब स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। वहीं,बीएयू को इसके बदले रिनपास, कांके स्थित लगभग 111 एकड़ समतुल्य भूमि दी जाएगी।

2800 बेड, 600 मेडिकल सीटों का होगा प्रावधान

रिम्स-2 में 2800 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल विकसित किया जाएगा। इसके साथ 200 एमबीबीएस, 200 पीजी (एमडी/एमएस) तथा 200 सुपर स्पेशियलिटी (पोस्ट पीजी) सीटों का प्रावधान किया गया है। परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी और कर्मचारियों के आवास, खेल परिसर तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होगा। दूसरे चरण में अतिरिक्त अस्पताल भवन, आवासीय परिसर, सभागार, सम्मेलन केंद्र, धर्मशाला और अन्य अधोसंरचना विकसित की जाएगी। हालांकि पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर पूरी परियोजना एक ही चरण में पूरी की जा सकती है।

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15 तलों के अस्पताल और 20 तलों का होंगे आवासीय भवन

झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने 8 मई 2026 को रिम्स-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का तकनीकी अनुमोदन सरकार को उपलब्ध करा दिया है। डीपीआर के अनुसार आईपीडी ब्लॉक ए 15 तलों (जी+पीडीएल+14), जबकि, आईपीडी ब्लॉक बी (जी+पीडीएल+14) जबकि, ओपीडी ब्लॉक सात तलों (पीडीएल+6) का होगा। वहीं, एसआर, जेआर, ट्यूटर, नर्स व पारामेडिकल कर्मियों के आवास 20 तलों (एस+13) वाले होंगे। परियोजना के संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन का आकलन कर नियमानुसार नए पदों का सृजन भी किया जाएगा।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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