2027 में रहेंगी 41 सरकारी छुट्टियां, बंद रहेंगे राज्य सरकार के सभी ऑफिस; देखें लिस्ट
झारखंड कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बुधवार को वर्ष 2027 के लिए अवकाशों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कुल 41 सरकारी छुट्टियां घोषित की गई हैं। अधिसूचना के अनुसार, कार्यपालक आदेश के तहत राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय और राजस्व कार्यालय बंद रहेंगे।
झारखंड कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बुधवार को वर्ष 2027 के लिए अवकाशों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कुल 41 सरकारी छुट्टियां घोषित की गई हैं। अधिसूचना के अनुसार, कार्यपालक आदेश के तहत राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय और राजस्व कार्यालय बंद रहेंगे।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश से जारी अधिसूचना में बैंकों के वार्षिक लेखा बंदी अवकाश की भी घोषणा की है। यह बंदी सरकारी अधिष्ठानों और कार्यालयों पर लागू नहीं होगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि चांद के दिखने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों की अवकाश तिथियों में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में पांच दिवसीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में छह दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी।
अधिसूचना के मुताबिक, बैंकों की वार्षिक लेखा बंदी के कारण 1 अप्रैल (गुरुवार) को अवकाश रहेगा। वहीं, स्वतंत्रता दिवस और ईद-ए-मिलाद (15 अगस्त), गुरुनानक जयंती (14 नवंबर), करमा पूजा/फुलखोंसी (12 सितंबर) तथा भैया दूज/चित्रगुप्त पूजा (31 अक्तूबर) रविवार को पड़ रहे हैं, इसलिए इनका अलग अवकाश घोषित नहीं किया गया है। फिर भी जिन प्रतिष्ठानों में रविवार को सामान्य कार्यदिवस होता है, वहां इन तिथियों पर अवकाश रहेगा।
कार्यपालक आदेश के तहत 18 अवकाश घोषित
इनमें सोहराय (12 व 13 जनवरी), मकर संक्रान्ति (14 जनवरी), सुभाष चंद्र बोस जयंती (23 जनवरी), बसंत पंचमी (11 फरवरी) और संत रविदास जयंती (20 फरवरी) शामिल हैं। सरहुल/फुलखोंसी (10 अप्रैल), मजदूर दिवस (1 मई), हूल दिवस (30 जून), रथ यात्रा (5 जुलाई), विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) व रक्षाबंधन (17 अगस्त) की भी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा गणेश चतुर्थी (4 सितंबर), विश्वकर्मा पूजा (17 सितंबर), शारदीय नवरात्र/कलश स्थापना (1 अक्तूबर), दशहरा/महासप्तमी (6 अक्तूबर), गोवर्धन पूजा (30 अक्तूबर) के अवकाश हैं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस (15 नवंबर) पर भी अवकाश रहेगा।
एनआई एक्ट 1881 के तहत 23 राजपत्रित अवकाश घोषित
जनवरी से मार्च में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महाशिवरात्रि (6 मार्च), ईद-उल-फितर (10 मार्च), होलिका दहन (22 मार्च), होली (23 मार्च) और गुड फ्राइडे (26 मार्च) शामिल हैं। अप्रैल में सरहुल (9 अप्रैल), आंबेडकर जयंती (14 अप्रैल), रामनवमी (15 अप्रैल) और महावीर जयंती (19 अप्रैल) की छुट्टी रहेगी। इसके बाद ईद-उल-जुहा/बकरीद (17 मई), बुद्ध पूर्णिमा एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती (20 मई), मुहर्रम (16 जून), जन्माष्टमी (25 अगस्त) और करमा पूजा (11 सितंबर) के अवकाश हैं। अक्तूबर में गांधी जयंती (2 अक्तूबर), महाअष्टमी (7 अक्तूबर), महानवमी (8 अक्तूबर), विजयादशमी (9 अक्तूबर) और दीपावली (29 अक्तूबर) पर अवकाश रहेगा। सूर्य षष्ठी का सायंकालीन अर्घ्य (4 नवंबर), प्रातःकालीन अर्घ्य (5 नवंबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर) भी सूची में हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर