408 तारीख और 8 साल तक चला ट्रायल, आज आएगा धनबाद के नीरज सिंह हत्याकांड पर फैसला

झारखंड में धनबाद के सबसे चर्चित हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में बुधवार को कोर्ट ने फैसले की तारीख तय की है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादWed, 27 Aug 2025 09:49 AM
धनबाद के सबसे चर्चित हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में बुधवार को कोर्ट ने फैसले की तारीख तय की है। कोर्ट के फैसले को लेकर सिंह मेंशन और रघुकुल की धड़कनें तेज हैं। धनबादवासियों के बीच भी फैसले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। माना जा रहा है कि दूसरी पाली में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

21 मार्च 2017 की शाम सात बजे सरायढेला के स्टीलगेट में नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घल्टू महतो को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पुलिस ने इस केस में झरिया के पूर्व विधायक व नीरज सिंह के चचेरे भाई संजीव सिंह सहित 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट सौंपी थी। बीच शहर में एक साथ चार लोगों की जघन्य हत्या की गूंज धनबाद से लेकर यूपी-बिहार तक सुनाई दी थी।

10 लोगों के विरुद्ध चल रहा ट्रायल

यूपी आंबेडकर नगर के शूटर अमन सिंह, सुल्तानपुर के कुर्बान अली उर्फ सोनू, बलिया के चंदन सिंह उर्फ रोहित उर्फ सतीश व सुल्तानपुर के शिबू उर्फ सागर सिंह के साथ शूटरों को धनबाद बुलाने के आरोपी यूपी सुल्तानपुर लंभुआ के पंकज सिंह, समस्तीपुर के डबलू मिश्रा, उसका दोस्त झरिया निवासी विनोद सिंह, सरायढेला के रणवीर धनंजय सिंह उर्फ धनजी, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और झरिया माडा कॉलोनी निवासी रंजय सिंह के भाई संजय सिंह के अलावा मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर प्रयागराज निवासी धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा गया था। इनमें से 10 आरोपी फिलहाल ट्रायल का सामना कर रहे थे। अमन सिंह की तीन दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में हत्या कर दी गई थी, जबकि रिंकू सिंह से जुड़े मामले का ट्रायल अलग से चल रहा है। एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी ने फैसले के मद्देनजर सभी 10 आरोपियों को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

408 तारीखों की सुनवाई के बाद आई फैसले की घड़ी

नीरज हत्याकांड में अभी तक कोर्ट में 408 तारीखें पड़ चुकी हैं। छह न्यायालयों में मामले की सुनवाई हुई। चार अगस्त 2017 को केस का दौरा सुपुर्द सेशन कोर्ट में हुआ था। 49 तारीखों और एक साल 10 महीने बाद तीन जनवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेम किया गया था। अभियोजन की ओर से 106 तारीखों में 74 में से 37 गवाह के साथ तमाम साक्ष्य पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 86 डेट में पांच गवाहों की गवाही कराई गई। 49 तारीखों में दोनों ओर से बहस हुई।

पुलिस मुस्तैद

फैसले को लेकर पुलिस चौकस है। धनबाद थाना के साथ-साथ पुलिस लाइन से पुलिस बल की तैनाती न्यायालय परिसर से लेकर सरायढेला और झरिया क्षेत्र में किया जा रहा है। फैसले को लेकर दोनों पक्षों में माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भी पुलिस सजग है। संवेदनशील मामला होने के कारण कोर्ट के साथ-साथ दो पक्षों से जुड़े जगहों पर पुलिस की तैनाती की जा रही है।

कोर्ट में ठोस रहेगी सुरक्षा सिटी एसपी ने लिया जायजा

फैसले को लेकर पुलिस चौकस है। धनबाद थाना के साथ-साथ पुलिस लाइन से पुलिस बल की तैनाती न्यायालय परिसर से लेकर सरायढेला और झरिया क्षेत्र में किया जा रहा है। मंगलवार को सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव धनबाद थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर के साथ कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा जवानों की तैनाती के मद्देनजर थाना प्रभारी को कई निर्देश दिए। फैसले को लेकर दोनों पक्षों में माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भी पुलिस सजग है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस चुस्त है।

संजीव सिंह आज कोर्ट में होंगे पेश

नीरज हत्याकांड के आरोपी संजीव सिंह बुधवार को कोर्ट में पेश होंगे। जमानत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वे धनबाद नहीं आ रहे थे। सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है इसलिए संजीव सिंह भी अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट आएंगे। संजीव की जान पर खतरे को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट परिसर से लेकर जिले में जगह-जगह सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। दो साल बाद संजीव सिंह धनबाद की धरती पर कदम रखेंगे। 11 अगस्त 2023 को उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर एसएनएमएमसीएच से रिम्स रेफर किया गया था। इसके बाद से वे धनबाद नहीं आए हैं।

तीन अभी भी जेल में

नीरज हत्याकांड में ट्रायल का सामना कर रहे 10 आरोपियों में सात को जमानत मिल चुकी है। शूटर चंदन सिंह उर्फ रोहित और सागर सिंह उर्फ शिबू के अलावा नीरज सिंह की रेकी करने के आरोपी विनोद सिंह अभी भी जेल में हैं। विनोद सिंह की जमानत पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में 27 अगस्त की ही तिथि तय की गई है।

निषेधाज्ञा लागू

बुधवार को सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक धनबाद कोर्ट के बाहर और रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक निषेधाज्ञा लगाई गई है। एसडीओ ने आदेश में कहा है कि फैसले के मद्देनजर दोनों पक्षों के समर्थकों के कोर्ट पहुंचने की सूचना है। टकराव की आशंका पर निषेधाज्ञा लगाई गई है।