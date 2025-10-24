Hindustan Hindi News
400 करोड़ के जमीन फर्जीवाड़ा केस में चार्जशीट दायर, सहारा के दोनों बेटों को भारत वापस लाया जाएगा

संक्षेप: झारखंड में सहारा समूह की कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा से जुड़े केस में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के दोनों बेटों सीमांतो राय और सुशांतो राय की परेशानी जल्द ही बढ़ने वाली है।

Fri, 24 Oct 2025 07:01 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में सहारा समूह की कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा से जुड़े केस में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के दोनों बेटों सीमांतो राय और सुशांतो राय की परेशानी बढ़ने वाली है। झारखंड में सीआईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में सहारा प्रमुख के दोनों बेटों सीमांतो और सुशांतो राय, पत्नी स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव समेत अन्य आरोपियों को फरार बताया गया है। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक, केस में सीमांतो व सुशांतो के प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर दी गई है।

सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक, केस में अब रेड कॉर्नर नोटिस के लिए सीबीआई से पत्राचार किया जाएगा। दोनों आरोपी अब मैसिडोनिया की नागरिकता ले चुके हैं, ऐसे में उनकी वापसी के लिए सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। इसके बाद मैसिडोनिया से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों देशों में फिलहाल कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, ऐसे में तमाम प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा रही है। विदेश में रह रहे आरोपियों के खिलाफ पूरा डोजियर तैयार कर सीबीआई को भेजा जाएगा। केस में सीआईडी की टीम ने लखनऊ में ओम प्रकाश श्रीवास्तव और देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

2024 में सीआईडी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा

फर्जीवाड़ा का मामला 30 नवंबर 2024 को सीआइडी थाने में दर्ज हुआ था। केस में सहारा प्रमुख सुब्रत राय (अब मृत), उनकी पत्नी स्वप्ना राय, भाई जयब्रत राय, बेटे सुशांतो-सीमांतो राय, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, नीरज कुमार पाल, सुंदर झा व संजीव कुमार के अलावा सहारा से जुड़ी कई कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। विदेश में होने के कारण सहारा प्रमुख के परिजनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

सीबीआई को डोजियर तैयार कर भेजा जाएगा

विदेश में रह रहे आरोपियों के खिलाफ पूरा डोजियर तैयार कर सीबीआई को भेजा जाएगा। बता दें कि इस मामले में प्रमुख कंपनियां सहारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपस सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप ईस्ट सहारा इंडिया कामर्शियल को-ऑपरेटिव लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।

