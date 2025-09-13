ऐप के जरिए जुड़े थे 40 आतंकी, दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा; 3 पर थी खतरनाक जिम्मेदारी

दिल्ली पुलिस इन सभी की पहचान और लोकेशन जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इनमें से 18 सदस्य दक्षिण भारत में सक्रिय हैं। पुलिस ने बताया कि पांच आतंकवादियों को विदेश से सीधे निर्देश मिल रहे थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को देश के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े गए आतंकवादियों से तीन घंटे तक आमने-सामने पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, जिसमें कुल 40 लोग सक्रिय थे।

पुलिस इन सभी की पहचान और लोकेशन जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इनमें से 18 सदस्य दक्षिण भारत में सक्रिय हैं। पुलिस ने बताया कि पांच आतंकवादियों को विदेश से सीधे निर्देश मिल रहे थे, जबकि ग्रुप के अन्य सदस्य इन पांचों के आदेशानुसार काम करते थे। आतंक फैलाने की जिम्मेदारी तीन लोगों पर थी। अफताब और अबू सुफियान को टारगेट किलिंग के लिए चुना गया था। दोनों को मेवात से हथियार दिए गए थे और मुंबई ले जाने के दौरान निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया गया। पुलिस अब मेवात में सक्रिय अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है।

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आईएसआईएस का नाम इस्तेमाल कर वे अपनी पहचान छिपाते थे। सूत्रों ने कहा कि यह नेटवर्क देशभर में फैलने वाला एक बड़ा मॉड्यूल था, जो सक्रिय होने से पहले ही पकड़ा गया। मास्टरमाइंड अशहर दानिश आईईडी बम बनाने में माहिर है और वह अपने ग्रुप के सदस्यों को बम बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था। गिरफ्तार आतंकियों में से कुछ फिदायीन बनने के लिए तैयार थे और सुसाइड जैकेट बनाकर हमले के बाद खुद को भी मारने की योजना बना रहे थे। दानिश ने अन्य आतंकियों को अपने निर्देशानुसार काम करने के लिए जोड़ा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दानिश रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थलकुदवा स्थित न्यू तबारक लॉज में खुद को छात्र बताकर रह रहा था।

रूममेट को भी उस पर कभी शक नहीं हुआ। दानिश के कमरे में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और नोट्स मिले, जिससे उसकी कवर स्टोरी मजबूत लगती थी। शुरुआती जांच में पता चला कि उसने सात साथियों को हथियार और विस्फोटक जुटाने का जिम्मा दिया था। नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहता था, जिससे किसी को शक भी न हो। हाल के दिनों में झारखंड से इंडियन मुजाहिद्दीन, हिज्ब-उत-तहरीर, अलकायदा इंडियन सबकाउंटिनेट मॉड्यूल और आईएसआईएस के स्लीपर सेल भी गिरफ्तार किए गए हैं। रांची एटीएस अब दानिश से झारखंड से जुड़े संभावित संबंधों की जानकारी जुटा रही है। यह मामला आतंकवाद रोधी एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों और उनके मास्टरमाइंड दानिश के खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों को अन्य संभावित स्लीपर सेल और आतंक फैलाने वाले नेटवर्क की जानकारी मिलने की उम्मीद है।