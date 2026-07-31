कांवरियों के लिए रांची से चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें, खादगढ़ा से 6 बसें भी

सावन शुरू होते ही रांची स्टेशन और बस स्टैंड से यात्रियों का बाबाधाम जाने का सिलसिला शुरू हो गया। रांची रेल मंडल से कांवरियों के लिए चार ट्रेन और खादगढ़ा बस स्टैंड से छह बसें चलेंगी।

सावन शुरू होते ही रांची स्टेशन और बस स्टैंड से यात्रियों का बाबाधाम जाने का सिलसिला शुरू हो गया। रांची रेल मंडल से कांवरियों के लिए चार ट्रेन और खादगढ़ा बस स्टैंड से छह बसें चलेंगी। शुक्रवार को कई कांवरिए रांची बस स्टैंड से बोलबम के जयकारे लगाते हुए सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए।

रांची से पप्पू ट्रैवल्स, रग्बी, कोहिनूर और शिवम ट्रैवल्स की बसें निर्धारित हैं। यात्रियों से सात से आठ सौ रुपए किराए लिए जा रहे हैं। इन बसों में सीट और स्लीपर की सुविधा है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर सुल्तानगंज जानेवाले यात्रियों का रुख बस स्टैंड की ओर हो रहा है। वहीं, भागलपुर जानेवाली नियमित बसों के अलावा अतिरिक्त संख्या में बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। यहां नियमित तौर पर चार बसें चलती हैं। कोहिनूर बस काउंटर के कर्मी ने बताया कि बुकिंग में तेजी आयी है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बस चलाने की व्यवस्था की गयी है।

7 दिनों तक फुल हैं सीटें बुकिंग एजेंट के अनुसार, सावन महीने में कांवरियों का आना आरंभ हो जाता है। वैसे यात्रियों की संख्या अधिक होती है, जिन्हें ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं होतीं। इस बार नवगछिया के पास पुल टूट जाने के कारण उस मार्ग पर कई बसों का परिचालन दूसरे रूट से होने लगा है। आनेवाले सात दिनों के दौरान बसों की अधिकांश सीटों की बुकिंग हो गयी है। देवघर जाने के लिए टैक्सियों की मांग भी बढ़ी है। बस और ट्रेन से बाबा धाम की धार्मिक यात्रा में परेशानी को लेकर यात्री ट्रेवल एजेंसी से भी टैक्सी की बुकिंग करा रहे हैं। सुहाना ट्रैवल्स के दीपक सहाय ने बताया कि अधिकांश बुकिंग पहली सोमवारी के बाद की है। इस दौरान जलाभिषेक के लिए टैक्सियों की मांग सबसे ज्यादा होती है। अभी कुछ लोगों ने ही बुकिंग कराया है। यहां कांवरियों समेत बाहर से आए यात्रियों को देवघर में जलाभिषेक के साथ-साथ अन्य तीर्थों की जानकारी देने के लिए एक कैंप खोला गया है। इसमें झारखंड के सभी तीर्थ की जानकारी के लिए यात्रियों को बुकलेट भी दी जा रही है। रूट की सभी जानकारी देने के लिए महीने के प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे।

रांची रेलमंडल से सावन मेला स्पेशल ट्रेन ● रांची-भागलपुर वाया राजाबेड़ा द्वि-साप्ताहिक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार व बुधवार को नौ सितंबर तक चलेगी। भागलपुर सुबह 6.30 बजे पहुंचेगी। रांची से यह ट्रेन शाम 5.40 बजे रवाना होगी।

● भागलपुर-रांची स्पेशल ट्रेन 10 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को भागलपुर से सुबह 9.10 बजे रवाना होगी और रात 11 बजे रांची पहुंचेगी।

● रांची-भागलपुर वाया बरकाकाना द्विसाप्ताहिक श्रावणी मेला ट्रेन 11 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रांची से शाम साढ़े पांच बजे रवाना होगी। सुबह साढ़े छह बजे भागलपुर पहुंचेगी। भागलपुर से यह ट्रेन सुबह 9.10 बजे रवाना होगी और रांची रात 10.40 बजे पहुंचेगी।

● स्पेशल ट्रेन रांची-भागलपुर वाया कोडरमा 10 अगस्त तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को रांची से रात 11 बजे रवाना होगी। दोपहर 12 बजे भागलपुर पहुंचेगी। भागलपुर से यह ट्रेन 11 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को दोपहर 1.10 बजे रवाना होगी और अहले सुबह 3.30 बजे रांची पहुंचेगी।

● रांची-भागलपुर स्पेशल ट्रेन 11 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार-सोमवार-बुधवार को रांची से रात 11 बजे रवाना होगी और भागलपुर सुबह एक बजे पहुंचेगी। भागलपुर से रविवार, मंगलवार व गुरुवार को रवाना होगी।

● देवघर की ट्रेनों में भीड़ से बसों की बुकिंग में आयी तेजी

● सुल्तानगंज जाने के लिए चार नियमित बसें उपलब्ध