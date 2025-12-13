RIMS की जमीन पर बनी 4 मंजिला बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, 24 दुकानें हो गईं ध्वस्त

संक्षेप: रांची में रिम्स की प्रॉपर्टी से कब्जाधारियों को हटाने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। डीआईजी ग्राउंड के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है। छोटी-बड़ी लगाई गई अस्थायी दुकानों को जेसीबी से तोड़ा गया है।

रांची में रिम्स की प्रॉपर्टी से कब्जाधारियों को हटाने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। डीआईजी ग्राउंड के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है। छोटी-बड़ी लगाई गई अस्थायी दुकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। इसके अलावा बाउंड्री के लिए मार्किंग भी की गई। अब रिम्स की जमीन पर बनी सबसे बड़ी अवैध बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा।

अतिक्रमण हटाने में लगे अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को रिम्स तालाब के पास बने चार मंजिला भवन को तोड़ा जाएगा। शुक्रवार को ही तोड़ा जाना था, पर अपार्टमेंट तोड़ने के लिए लगने वाली जरूरी मशीनों के उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं तोड़ा गया। पर, शनिवार को मशीनें आ जाएंगी और उसे तोड़ा जाएगा। बता दें कि बुधवार को इस अपार्टमेंट की बाउंड्री तोड़ी जा चुकी है। आसपास के लोगों का कहना था कि जबतक यह अपार्टमेंट नहीं तोड़ा जाएगा, वे अपने निर्माण को नहीं हटाने देंगे।

डीआईजी ग्राउंड के पास बने अवैध अस्थायी निर्माण शुक्रवार को बुलडोजर से हटाए गए। ग्राउंड के आसपास बनी करीब दो दर्जन दुकानों को पोकलेन से तोड़ा गया। इसके अलावा बाउंड्री बनाने के लिए मार्किंग भी की गई है। रिम्स अतिक्रमण हटाने के लिए शुक्रवार को दो पोकलेन लगाए गए थे, शनिवार को इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

नहीं तोड़ा जाएगा बुद्धा पार्क व कोई धार्मिक स्थल डीआईजी ग्राउंड के पास बना बुद्धा पार्क सहित अन्य धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जाएगा। हालांकि, रामेश्वर उरांव के घर के पास अवैध तरीके से की जा रही खेती वाली जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। तार से किए गए घेराव को तोड़ा गया। वहीं, रामेश्वर उरांव के घर के ठीक बाहर बाउंड्री के लिए मार्किंग की गई है। पर, डीआईजी ग्राउंड के किनारे बनाए गए रोड को भी नहीं तोड़ा जा रहा है।