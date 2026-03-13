खलारी में दर्दनाक हादसा! SUV की 4 स्कूली छात्रों की मौत
खलारी थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ में गुरुवार रात 8.15 बजे तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 4 युवकों की मौत हो गई।
खलारी थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ में गुरुवार रात 8.15 बजे तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीन नाबालिग समेत चार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बारीडीह गांव निवासी विजय महतो के पुत्र 17 वर्षीय मंजीत कुमार, नारायण महतो के पुत्र 16 वर्षीय विकास महतो, छेकन महतो के पुत्र 17 वर्षीय अर्पण महतो और हफुआ गांव निवासी तेजू महतो के पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई। इधर, घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने चिरैयाटांड़ में सड़क जाम कर दी। देर रात तक जाम लगा रहा।
चारों एक स्कूल के थे
जानकारी के अनुसार, चारों युवकों ने ज्ञानदीप विद्या निकेतन, तरवां बाराडीह से पढ़ाई की थी। इसी वर्ष चारों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। दुर्घटनाग्रस्त बाइक सोनू कुमार के जीजा की है। शाम करीब तीन बजे सोनू बाइक लेकर घर से निकला और उस पर उसके तीन और साथी बैठ गए। इसके बाद वे लोग घूमने के लिए निकल पड़े। चिरैयाटांड़ में रात करीब सवा आठ बजे चारों बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एसयूवी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में पहुंचाया।
3 की मौके पर ही मौत
इस हादसे के बाद चारों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो सोनू को जीवित देखा। इसी बीच पुलिस वहां पहुंची और लोगों के सहयोग से पिपरवार क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति ज्यादा गंभीर देखते हुए सोनू को डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर रांची जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर