खलारी में दर्दनाक हादसा! SUV की 4 स्कूली छात्रों की मौत

Mar 13, 2026 07:21 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, खलारी
खलारी थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ में गुरुवार रात 8.15 बजे तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 4 युवकों की मौत हो गई।

खलारी थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ में गुरुवार रात 8.15 बजे तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीन नाबालिग समेत चार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बारीडीह गांव निवासी विजय महतो के पुत्र 17 वर्षीय मंजीत कुमार, नारायण महतो के पुत्र 16 वर्षीय विकास महतो, छेकन महतो के पुत्र 17 वर्षीय अर्पण महतो और हफुआ गांव निवासी तेजू महतो के पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई। इधर, घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने चिरैयाटांड़ में सड़क जाम कर दी। देर रात तक जाम लगा रहा।

चारों एक स्कूल के थे

जानकारी के अनुसार, चारों युवकों ने ज्ञानदीप विद्या निकेतन, तरवां बाराडीह से पढ़ाई की थी। इसी वर्ष चारों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। दुर्घटनाग्रस्त बाइक सोनू कुमार के जीजा की है। शाम करीब तीन बजे सोनू बाइक लेकर घर से निकला और उस पर उसके तीन और साथी बैठ गए। इसके बाद वे लोग घूमने के लिए निकल पड़े। चिरैयाटांड़ में रात करीब सवा आठ बजे चारों बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एसयूवी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में पहुंचाया।

3 की मौके पर ही मौत

इस हादसे के बाद चारों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो सोनू को जीवित देखा। इसी बीच पुलिस वहां पहुंची और लोगों के सहयोग से पिपरवार क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति ज्यादा गंभीर देखते हुए सोनू को डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर रांची जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

