रांची में दर्दनाक हादसा! डैम में डूबने से 4 पुलिसकर्मियों की मौत

संक्षेप: झारखंड की राजधानी रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के हटिया डैम में 4 पुलिसकर्मी डूब गए, जिनमें से तीन का शव बरामद किया गया है। एक पुलिसकर्मी का पता नहीं लग पाया है। चौथे पुलिसकर्मी के भी मृत होने की आशंका है।

झारखंड की राजधानी रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के हटिया डैम में 4 पुलिसकर्मी डूब गए, जिनमें से तीन का शव बरामद किया गया है। एक पुलिसकर्मी का पता नहीं लग पाया है। मिली जानकारी के अनुसार, चारों पुलिसकर्मी कार से कहीं जा रहे थे, इस दौरान कार अनियंत्रित होकर डैम में जा गिरी और चारों डूब गए।

घटना हटिया डैम पर घटी है। शनिवार सुबह चार पुलिसकर्मी कार से जा रहे थे। जब उनकी कार हटिया डैम के पास पहुंची तो अनियंत्रित हो गई और डैम में जा गिरी। यहां डैम में डूबने के बाद जब तलाश की गई तो 3 पुलिसकर्मियों के शव बरामद हुए। चौथे पुलिसकर्मी की भी मौत की आशंका है। हालांकि, अभी तक चौथे पुलिसकर्मी का शव बरामद नहीं किया गया है।