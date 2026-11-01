झारखंड से दीपावली-छठ पर 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, क्या टाइमिंग और कहां-कहां ठहराव
दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए झारखंड से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा एकता परेड-2026 के दौरान प्रतापनगर और संतरागाछी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है।
दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है। इनमें टाटानगर-लाभा-टाटानगर स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। इससे बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों को त्योहार में आवागमन में सुविधा मिलेगी।
रेलवे के अनुसार, टाटानगर-लाभा स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 5 से 19 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन टाटानगर से दोपहर 1 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4.50 बजे लाभा पहुंचेगी। वापसी में लाभा-टाटानगर स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को 6 से 20 नवंबर तक चलेगी। यह लाभा से सुबह 5.20 बजे रवाना होकर उसी दिन रात 11.50 बजे टाटानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव चांडिल, मुरी और बोकारो स्टील सिटी स्टेशनों पर रहेगा।
त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है। इसके तहत शालीमार-दरभंगा, राउरकेला-झंझारपुर और रांची-पूर्णिया कोर्ट के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। शालीमार-दरभंगा स्पेशल 3 से 17 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को शालीमार से सुबह 10.15 बजे रवाना होगी। वापसी में दरभंगा से प्रत्येक बुधवार को 4 से 18 नवंबर तक रात 12.30 बजे चलेगी। वहीं, राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल 5 से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को राउरकेला से शाम 7 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 5 बजे झंझारपुर पहुंचेगी। वापसी में यह 6 से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को झंझारपुर से रात 9 बजे चलेगी। इसी तरह रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 6 से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से शाम 6 बजे रवाना होगी। वापसी में यह 7 से 21 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पूर्णिया कोर्ट से दोपहर 3 बजे चलेगी।
प्रतापनगर-संतरागाछी के बीच स्पेशल ट्रेन
एकता परेड-2026 के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने प्रतापनगर और संतरागाछी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का ठहराव टाटानगर समेत दक्षिण पूर्व रेलवे के पांच स्टेशनों पर रहेगा। इससे परेड के दौरान इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। प्रतापनगर-सांतरागाछी स्पेशल 2 नवंबर को प्रतापनगर से दोपहर 1.30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन तीसरे दिन रात 12.30 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी। वापसी में संतरागाछी-प्रतापनगर स्पेशल 4 नवंबर को शाम 7 बजे संतरागाछी से खुलेगी और तीसरे दिन सुबह 9.15 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी। एकता परेड के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
जोखिम भत्ता, समान वेतनमान की मांग
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के प्रतिनिधिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं और मांगें प्रमुखता से रखीं। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली बैठक में न्यूनतम वेतन बढ़ाने, रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, खतरनाक ड्यूटी भत्ता और वर्दी भत्ता देने की मांग की गई। बैठक में लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर और तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। एआईआरएफ ने ट्रैक मेंटेनरों को अन्य इंजीनियरिंग विभागों के टेक्नीशियनों के समान वेतनमान और सुविधाएं देने की मांग रखी। साथ ही तकनीकी कर्मचारियों के लिए बेहतर पदोन्नति और एकीकृत वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव दिया। महिला रेलकर्मियों की कार्य परिस्थितियों और समस्याओं को भी आयोग के सामने रखा गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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