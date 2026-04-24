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जैक की मैट्रिक परीक्षा में पहले स्थान पर 4 स्टूडेंट, रांची के 2; देखें लिस्ट

Apr 24, 2026 09:33 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक परीक्षा (10वीं) का परिणाम गुरुवार को जारी किया। इस वर्ष परीक्षा में राज्य के 95.27 प्रतिशत परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। यह आंकड़ा बीते वर्ष की तुलना में 3.56% ज्यादा है। बीते वर्ष राज्य में 91.71 फीसदी स्टूडेंट सफल हुए थे।

जैक की मैट्रिक परीक्षा में पहले स्थान पर 4 स्टूडेंट, रांची के 2; देखें लिस्ट

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक परीक्षा (10वीं) का परिणाम गुरुवार को जारी किया। इस वर्ष परीक्षा में राज्य के 95.27 प्रतिशत परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। यह आंकड़ा बीते वर्ष की तुलना में 3.56% ज्यादा है। बीते वर्ष राज्य में 91.71 फीसदी विद्यार्थी सफल हुए थे। राज्यस्तर पर टॉप-थ्री में 12 छात्र-छात्राओं ने जगह बनाई है। इनमें चार -चार छात्र-छात्राएं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, सिमडेगा की शिवांगी कुमारी, रांची का प्रेम कुमार साहू और सन्नी कुमार वर्मा संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने।

जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा और सचिव जयंत कुमार मिश्र ने रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में इस वर्ष 4,22,109 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 4,02,178 सफल और 19,843 असफल रहे। परीक्षा तीन से 17 फरवरी तक हुई थी। बताया गया कि अगले सप्ताह तक इंटर के तीनों संकायों का रिजल्ट जारी हो सकता है।

टॉप में हजारीबाग की पांच छात्राएं

स्टेट टॉप में 12 विद्यार्थियों में 6 छात्र, 6 छात्राएं हैं। इनमें इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की पांच, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला के दो, रांची के चार और सिमडेगा के एक विद्यार्थी शामिल हैं।

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बेटियों ने मारी बाजी

परीक्षा में बेटों की अपेक्षा बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में 1,96,936 छात्र शामिल हुए थे। इनमें 1,87,112 सफल हुए हैं। इनका पास प्रतिशत 95.01 है। वहीं, 2,25,173 छात्राएं शामिल हुई थीं, जिनमें 2,15,066 छात्राएं पास हुई हैं। इनकी सफलता का प्रतिशत 95.51 रहा। 19,843 विद्यार्थी असफल रहे हैं। इनमें 9770 छात्र और 10,073 छात्राएं हैं।

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वहीं, गुमला से दिव्यांशु उरांव और खिलेश साहू और हजारीबाग से वैष्णवी श्री और जूलिता मिंज सेकेंड टॉपर बने। इनके अलावा रांची से महताब अंसारी व प्रीत राज और हजारीबाग से अमिषा कुमारी और दीप्ति कुमारी थर्ड टॉपर हुई हैं। इनमें 2,26,957 प्रथम श्रेणी, 1,60,673 द्वितीय श्रेणी से और 14,548 तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। स्टेट टॉप-10 में 79 छात्र-छात्राएं चयनित हुए हैं।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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