जैक की मैट्रिक परीक्षा में पहले स्थान पर 4 स्टूडेंट, रांची के 2; देखें लिस्ट
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक परीक्षा (10वीं) का परिणाम गुरुवार को जारी किया। इस वर्ष परीक्षा में राज्य के 95.27 प्रतिशत परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। यह आंकड़ा बीते वर्ष की तुलना में 3.56% ज्यादा है। बीते वर्ष राज्य में 91.71 फीसदी स्टूडेंट सफल हुए थे।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक परीक्षा (10वीं) का परिणाम गुरुवार को जारी किया। इस वर्ष परीक्षा में राज्य के 95.27 प्रतिशत परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। यह आंकड़ा बीते वर्ष की तुलना में 3.56% ज्यादा है। बीते वर्ष राज्य में 91.71 फीसदी विद्यार्थी सफल हुए थे। राज्यस्तर पर टॉप-थ्री में 12 छात्र-छात्राओं ने जगह बनाई है। इनमें चार -चार छात्र-छात्राएं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, सिमडेगा की शिवांगी कुमारी, रांची का प्रेम कुमार साहू और सन्नी कुमार वर्मा संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने।
जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा और सचिव जयंत कुमार मिश्र ने रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में इस वर्ष 4,22,109 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 4,02,178 सफल और 19,843 असफल रहे। परीक्षा तीन से 17 फरवरी तक हुई थी। बताया गया कि अगले सप्ताह तक इंटर के तीनों संकायों का रिजल्ट जारी हो सकता है।
टॉप में हजारीबाग की पांच छात्राएं
स्टेट टॉप में 12 विद्यार्थियों में 6 छात्र, 6 छात्राएं हैं। इनमें इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की पांच, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला के दो, रांची के चार और सिमडेगा के एक विद्यार्थी शामिल हैं।
बेटियों ने मारी बाजी
परीक्षा में बेटों की अपेक्षा बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में 1,96,936 छात्र शामिल हुए थे। इनमें 1,87,112 सफल हुए हैं। इनका पास प्रतिशत 95.01 है। वहीं, 2,25,173 छात्राएं शामिल हुई थीं, जिनमें 2,15,066 छात्राएं पास हुई हैं। इनकी सफलता का प्रतिशत 95.51 रहा। 19,843 विद्यार्थी असफल रहे हैं। इनमें 9770 छात्र और 10,073 छात्राएं हैं।
वहीं, गुमला से दिव्यांशु उरांव और खिलेश साहू और हजारीबाग से वैष्णवी श्री और जूलिता मिंज सेकेंड टॉपर बने। इनके अलावा रांची से महताब अंसारी व प्रीत राज और हजारीबाग से अमिषा कुमारी और दीप्ति कुमारी थर्ड टॉपर हुई हैं। इनमें 2,26,957 प्रथम श्रेणी, 1,60,673 द्वितीय श्रेणी से और 14,548 तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। स्टेट टॉप-10 में 79 छात्र-छात्राएं चयनित हुए हैं।
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