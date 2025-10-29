झारखंड के चार जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, केंद्र सकार ने दे दी मंजूरी

संक्षेप: केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भारत सरकार ने राज्य के चार जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। अब राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भारत सरकार ने राज्य के चार जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। चारों जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी (सार्वजनिक निजी सहभागिता) मोड पर की जाएगी। यह स्वीकृति भारत सरकार की “पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज स्थापना योजना” के तहत दी गई है। इसका उद्देश्य देशभर में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। नई दिल्ली में मंगलवार को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय मामलों के विभाग (डीईए) की बैठक हुई। इसमें झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य का प्रजेंटेशन दिया। इसके बाद डीईए ने झारखंड में चार जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी।

केंद्र और राज्य के सहयोग से होगा विकास चारों जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना केंद्र व राज्य के सहयोग से किया जाएगा। परियोजना का संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर) द्वारा संचालित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, यानी वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) की उपयोजना एक एवं दो के अंतर्गत कार्यान्वित की जाएगी। मेडिकल कॉलेज धनबाद परियोजना वीजीएफ उपयोजना एक के अंतर्गत, जबकि, खूंटी, जामताड़ा और गिरिडीह मेडिकल कॉलेज परियोजना वीजीएफ उपयोजना दो के तहत कार्यान्वित की जाएगी। इस उप-योजना दो के तहत भारत सरकार 40% पूंजीगत व्यय सहायता तथा 25% परिचालन व्यय सहायता प्रदान करेगी। जबकि, झारखंड सरकार 25% से 40% तक पूंजीगत व्यय तथा 15% से 25% तक परिचालन व्यय सहायता के रूप में योगदान देगी। उपयोजना एक के तहत पूंजीगत सहायता के रूप में भारत सरकार से 30 प्रतिशत और राज्य सरकार से 30 प्रतिशत के अनुपात में प्रदान की जाएगी।