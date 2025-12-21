झारखंड में पुलिसवाले के परिवार पर हमला; लाठी, रॉड और कुल्हाड़ी लेकर टूट पड़े पड़ोसी, 4 लोग गंभीर
झारखंड में पड़ोसियों ने एक पुलिसवाले के घर में घुसकर परिवार पर हमला बोल दिया। लाठी, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी लिए पड़ोसियों ने 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद आरोपी परिवार के पुरुष फरार हो गए हैं।
पुलिस ने बताया कि झारखंड के पलामू जिले में रविवार को एक विवाद के बाद पड़ोसियों द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने से एक पुलिस कांस्टेबल के परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना हुसैनबाद पुलिस थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव में घटी, जब दो पड़ोसियों का कांस्टेबल की पत्नी से किसी विवाद पर झगड़ा हो गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कहासुनी बढ़ गई और दोनों पड़ोसी अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ लाठी, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस गए और कांस्टेबल के परिवार पर हमला कर दिया।
हुसैनबाद थाने के प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह घटना पुरानी दुश्मनी का नतीजा प्रतीत होती है। घटना के बाद आरोपी परिवार के पुरुष सदस्य फरार हो गए हैं।
घायलों की पहचान कांस्टेबल के पिता महाराज पासवान (75), पत्नी सोना देवी (45) और बेटियों नंदिनी कुमारी (15) और काजल कुमारी (13) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों को पहले पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से सोना देवी को मेदिनीराई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एमएमसीएच) रेफर कर दिया गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि कांस्टेबल वीरेंद्र पासवान वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिले के गलुडीह थाने में तैनात हैं। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है।