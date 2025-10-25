जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 4 गैंगस्टर; बड़ा था प्लान

Hindustan Hindi News
संक्षेप: झारखंड की जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोविंदपुर से पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए चार युवकों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

Sat, 25 Oct 2025 08:36 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
झारखंड की जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के गोविंदपुर से पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए चार युवकों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी।

उन्होंने बताया कि आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अमरनाथ गैंग के सदस्य रिंकू सेठ उर्फ सौरभ शर्मा ने इन युवकों को हथियार उपलब्ध कराया था। आरोपियों में बिरसानगर के प्रकाशनगर का रोहित लोह उर्फ गॉड बाबा, घोड़ाबांधा का गौरव गोस्वामी, परसूडीह शिव मंदिर रोड का सन्नी सिंह और गोविंदपुर जनता फ्लैट का हिमांशु कुमार शामिल हैं। एसएसपी को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर नया रोड स्थित एक जगह पर कुछ युवक अपराध की साजिश रच रहे हैं। छापेमारी की गई तो पुलिस को देखकर युवक भागने लगे, चार को पकड़ लिया गया। देसी पिस्टल, 7.65 एमएम की जिंदा गोली, 8 एमएम की जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया गया।

पुलिस ने सामान जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। छापेमारी दल में सिटी डीएसपी सुनील चौधरी, गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन कुमार, एसआई चंद्रशेखर पिंगुआ, सर्वजीत कुमार और एएसआई रविशंकर कुमार शामिल थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। रिंकू सेठ और सौरभ शर्मा की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

