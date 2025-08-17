झारखंड में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 सगे भाइयों समेत चार की मौत

झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब सेप्टिक टैंक की सेटरिंग खोली जा रही थी।

झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सेप्टिक टैंक की सेटरिंग खोलने के दौरान हुआ। इस हादसे के दौरान चारों बारी-बारी से एक-दूसरे को देखने टैंक में उतरे थे। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। मृतकों में नवादा गांव निवासी मोती चौधरी के तीन पुत्र 55 वर्षीय राजू शेखर चौधरी, 50 वर्षीय अजय चौधरी और 42 वर्षीय चंद्रशेखर चौधरी के अलावा गांव के ही मल्टू राम के रूप में हुई है। चारों का पोस्टमार्मट करवाने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

इस मामले के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजय चौधरी ने नया सेप्टिक टैंक बनवाया है। शुक्रवार को सेटरिंग खोला जा रहा था। सेटरिंग खोलने सबसे पहले मजदूर मल्टू राम टैंक में उतरा। जब वह काफी देर तक सेफ्टिक टैंक से बाहर नहीं आया, तब राजू शेखर चौधरी उसे देखने नीचे उतरे। वह भी नहीं निकला तब अजय चौधरी अंदर गए। फिर चंद्रशेखर चौधरी भी नीचे उतरे। लेकिन, दम घुटने से सभी अंदर ही फंस गए। काफी देर तक जब चारों बाहर नहीं आए, तब अनहोनी की आशंका में ग्रामीणों ने शोर मचाया। उसके बाद ग्रामीणों जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि चारों की मौत दम घुटने से हुई है।