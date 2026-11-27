प्रिंसिपल से शिकायत पर 4 छात्र बने कातिल! दोस्त का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट; चारों पकड़े गए
झारखंड के चतरा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां प्रिंसपल से शिकायत करने पर चार छात्रों ने अपने क्लासमेट की जान ले ली। पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
झारखंड के चतरा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक सरकारी आवासीय विद्यालय के चार छात्रों को अपने अपने साथ पढ़ने वाले छात्र की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में चारों छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि छात्र ने तंबाकू रखने को लेकर आरोपी सहपाठियों की शिकायत प्रधानाचार्य से की थी। अपनी शिकायत से गुस्साए छात्रों ने शिकायत करने वाले छात्र की जान ले ली।
पिता ने बेटे की हत्या का लगाया आरोप
मामला चतरा के चारू इलाके का है। चारू स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में सातवीं कक्षा के एक छात्र का शव 24 नवंबर को उसके छात्रावास में मिला था। उसके पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई है।
चारों आरोपी नाबालिग
इस मामले पर बात करते हुए चतरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सनी वर्धन ने बताया कि जांच शुरू की गई, जिसमें पता चला कि इस घटना में 14 से 16 साल की उम्र के चार क्लासमेट शामिल थे। वर्धन ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी नशीले पदार्थों, सिगरेट और गुटखा का सेवन करते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित छात्र ने कई बार इसकी शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य और छात्रावास के वार्डन से की थी।
इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने कहा कि इससे नाराज होकर चारों आरोपियों ने छात्र की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए चार छात्रों में से तीन आठवीं कक्षा और एक सातवीं कक्षा का छात्र है।
चतरा में पुलिस ने किया एनकाउंटर
झारखंड के चतरा जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक गैंगस्टर घायल हो गया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहुल दुबे गिरोह के सदस्य 24 वर्षीय आनंद कुमार को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि बुधवार तड़के करीब चार बजे पुलिस उसे टंडवा थाना क्षेत्र के होन्हे गांव के पास उस स्थान पर ले गई, जहां उसने कथित तौर पर एक आग्नेयास्त्र छिपा रखा था।
मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती
चतरा के पुलिस अधीक्षक अनीमेष नैथानी ने बताया कि अचानक उसने छिपाकर रखा गया हथियार निकाला और पुलिस दल पर दो गोलियां चलाईं। पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कुमार के दाहिने पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के बाद कुमार को इलाज के लिए चतरा सदर अस्पताल ले जाया गया।
नैथानी ने बताया कि चतरा सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला कुमार गोलीबारी की कई घटनाओं में वांछित था। इनमें हजारीबाग जिले के एक होटल में हुई गोलीबारी की घटना भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से एक पिस्तौल और दो कारतूस जब्त किए गए थे। एसपी ने बताया कि यह गिरोह मुख्य रूप से कोयला कारोबारियों और व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने में शामिल है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
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