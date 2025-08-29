झारखंड में बड़ा हादसा, नदी में डूब गए 4 लड़के; सभी की मौत

झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां की मयूराक्षी नदी में चार किशोर डूब गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चारों का शव बरामद कर लिया है।

झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां की मयूराक्षी नदी में चार किशोर डूब गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवक का शव बरामद किया गया है। चारों दोस्त थे और एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। अब पुलिस ने देवघर से एनडीआरएफ की टीम सर्च अभियान के लिए बुलाई है। अन्य शवों की भी तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

मामला दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र का है। यहां बहने वाली मयूराक्षी नदी के बापूपुर तट पर घटना हुई. मिली जानकारी के अनुसार, यहां चार दोस्त जो 16,17 साल के थे, नहाने के लिए गए थे। नहाने के काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो घरवालों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान घरवालों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी। पुलिस की तलाशी के दौरान गुरुवार को दोपहर साढ़े 3 बजे के करीब उनके मोबाइल और कपड़े बापूपुरा नदी के तट पर मिले। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तुरंत गोताखोरों को नदी में उतारा गया एक शव बरामद कर लिया है। बरामद किए गए शव की पहचान जामा के ही रहने वाले कृष्णा सिंह के रूप में हुई है। अन्य छात्रों के शवों की तलाश की जा रही है।