उधार दिए थे ढाई लाख, वापस मांगने पर कर दी हत्या; रांची में 4 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: राजधानी रांची में उधार दिये गए 2.5 लाख रुपये वापस मांगने पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों को शुक्रवार को बुडमू पुलिस थाना क्षेत्र के छप्पर बरवाटोली से गिरफ्तार किया गया।

रांची में उधार दिये गए 2.5 लाख रुपये वापस मांगने पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों को शुक्रवार को बुडमू पुलिस थाना क्षेत्र के छप्पर बरवाटोली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि करीब 30 वर्षीय इबरार अंसारी उर्फ ​​पीयूष की कथित तौर पर हत्या कर दी गई क्योंकि वह लगभग छह महीने पहले समीर अंसारी को उधार दिए गए 2.5 लाख रुपये वापस मांग रहा था।

