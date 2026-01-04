उधार दिए थे ढाई लाख, वापस मांगने पर कर दी हत्या; रांची में 4 आरोपी गिरफ्तार
रांची में उधार दिये गए 2.5 लाख रुपये वापस मांगने पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों को शुक्रवार को बुडमू पुलिस थाना क्षेत्र के छप्पर बरवाटोली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि करीब 30 वर्षीय इबरार अंसारी उर्फ पीयूष की कथित तौर पर हत्या कर दी गई क्योंकि वह लगभग छह महीने पहले समीर अंसारी को उधार दिए गए 2.5 लाख रुपये वापस मांग रहा था।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर ने बताया कि समीर ने कथित तौर पर इबरार की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि तीन अन्य ने अपराध में उसकी मदद की। उन्होंने कहा कि चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने इबरार के शव को सरैदा कराम्बोहा रेलवे पुल के पास फेंक दिया था। पुष्कर ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल, नौ कारतूस, पांच मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है।