उधार दिए थे ढाई लाख, वापस मांगने पर कर दी हत्या; रांची में 4 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

राजधानी रांची में उधार दिये गए 2.5 लाख रुपये वापस मांगने पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों को शुक्रवार को बुडमू पुलिस थाना क्षेत्र के छप्पर बरवाटोली से गिरफ्तार किया गया।

Jan 04, 2026 08:51 am IST
रांची में उधार दिये गए 2.5 लाख रुपये वापस मांगने पर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों को शुक्रवार को बुडमू पुलिस थाना क्षेत्र के छप्पर बरवाटोली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि करीब 30 वर्षीय इबरार अंसारी उर्फ ​​पीयूष की कथित तौर पर हत्या कर दी गई क्योंकि वह लगभग छह महीने पहले समीर अंसारी को उधार दिए गए 2.5 लाख रुपये वापस मांग रहा था।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर ने बताया कि समीर ने कथित तौर पर इबरार की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि तीन अन्य ने अपराध में उसकी मदद की। उन्होंने कहा कि चारों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने इबरार के शव को सरैदा कराम्बोहा रेलवे पुल के पास फेंक दिया था। पुष्कर ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल, नौ कारतूस, पांच मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
