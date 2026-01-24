Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़4 airs of train from adityaur to tatanagar
आदित्यपुर के लिए खुशखबरी, अगले महीने से टाटानगर के लिए 4 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी

आदित्यपुर के लिए खुशखबरी, अगले महीने से टाटानगर के लिए 4 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी

संक्षेप:

आदित्यपुर स्टेशन से टाटानगर की चार जोड़ी ट्रेनों का परिचालन फरवरी से शुरू होने वाला है, जबकि एक जोड़ी ट्रेन पहले से चल रही है। इस दौरान स्टेशन पर पानी को लेकर समस्या चल रही है।

Jan 24, 2026 09:23 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
share Share
Follow Us on

आदित्यपुर स्टेशन से टाटानगर की चार जोड़ी ट्रेनों का परिचालन फरवरी से शुरू होने वाला है, जबकि एक जोड़ी ट्रेन पहले से चल रही है। रेलवे की इस घोषणा पर यात्रियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि आदित्यपुर स्टेशन पर अभी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। चक्रधरपुर मंडल को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही ट्रेनों का संचालन करना चाहिए, ताकि यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के दावे के बावजूद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक को छोड़कर अन्य प्लेटफॉर्मों पर डस्टबिन नहीं लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइन और वाटर बूथ के आसपास कचरे का अंबार लगा है। जानकारों के अनुसार, लंबी दूरी की ट्रेनों के हाउसकीपिंग कर्मचारी ट्रेन रुकने पर कचरा लाइन के किनारे फेंक देते हैं।

वर्तमान में आदित्यपुर से हटिया के लिए एक जोड़ी मेमू ट्रेन चल रही है। क्विक वाटरिंग सिस्टम नहीं होने के कारण ट्रेनों के कोचों में टैंकर से पानी भरा जाता है। प्लेटफॉर्मों पर शेड छोटे हैं, जिससे धूप और बारिश में यात्रियों को परेशानी होगी। चार और पांच नंबर प्लेटफॉर्म पर खानपान स्टॉल नहीं है। ट्रेन और कोच डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं। अधिकांश नलों की टोटियां टूटी हुई हैं। पांच जोड़ी ट्रेनों के संचालन से यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, ऐसे में कोच के शौचालयों के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर पीने के पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में यात्री आदित्यपुर स्टेशन पहुंचेंगे।

सांसद ने जताया है विरोध

रांची में आयोजित रेलवे की मंडल स्तरीय बैठक के दौरान जमशेदपुर के सांसद ने टाटानगर की ट्रेनों को आदित्यपुर स्टेशन से चलाने के निर्णय का विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2025 में भी टाटानगर की चार ट्रेनों को आदित्यपुर से चलाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन यात्री सुविधाएं नहीं होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। आदित्यपुर में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर लगाने का सर्वे कराया है।

अभी ट्रेनों के चलने से दिव्यांग व सीनियर सिटीजन को 1 से 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक आवागमन में दिक्कत होगी। सीसीटीवी कैमरे के लिए स्टेशन गेट से प्लेटफॉर्म तक जगह चिह्नित किया गया है₹। स्टॉल के लिए भी टेंडर हो चुका है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एईएन-2 आदित्यपुर रेल क्षेत्र ने कहा कि आदित्यपुर स्टेशन पर सुधार का काम शुरू है। क्विक वाटरिंग सिस्टम जल्द शुरू हो जाएगा। स्टेशन सफाई के लिए संबंधित विभाग कार्रवाई कर रही है, ताकि यात्रियो को किसी तरह से दिक्कत न हो।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।