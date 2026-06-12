2 बीवियों के रहते तीसरी बारात लेकर पहुंचा मंजर, लौटानी पड़ी बारात; क्या थी वजह
झारखंड के धनबाद में 2 बीवियों के रहते एक शख्स तीसरी शादी करने के लिए पहुंच गया। दूसरी बीवी के आपत्ति करने पर बारात वापस हो गई।
झारखंड के धनबाद में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां पहले से 2 शादियां कर चुका एक शख्स तीसरी शादी के लिए बारात लेकर पहुंच गया। दो बीवियों के रहते तीसरे निकाह की मंशा लेकर बाघमारा के लूतीपहाड़ी पहाड़ी पहुंचे मंजर अंसारी को निराशा हाथ लगी। दूसरी बीवी के विरोध के बाद बिना निकाह कराए ही बारात को बैरंग लौटा दिया गया। इसको लेकर बुधवार की रात बाघमारा थाना में हाईवोल्टेज ड्रामा भी हुआ। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था।
2 शादियों के बाद तीसरा निकाह करने पहुंचा मंजर
मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिले के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के वर्मा गांव निवासी मंजर अंसारी की दूसरी बीबी आसमीन परवीन ने बाघमारा थाना पहुंचकर पति के तीसरे निकाह का विरोध किया। उसने पुलिस को बताया कि उसका निकाह 20 जुलाई 2019 को मंजर अंसारी के साथ इस्लामिक रीति-रिवाज से हुआ था। निकाह के दौरान उसके पिता ने नकद राशि, जेवरात और अन्य सामान दिए थे। एक वर्ष तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में पति, देवर और सास-ससुर मिल कर उसे प्रताड़ित करने लगे। आसमीन ने बताया कि बाद में उसे जानकारी मिली कि मंजर अंसारी का निकाह पहले ही शाहीन परवीन से हो चुका था।, जिसकी जानकारी उससे और उसके परिवार से छिपाई गई थी। वहीं अब वह बाघमारा के लूतीपहाड़ी मस्जिद पट्टी निवासी युवती से तीसरा निकाह करने पहुंचा था।
टल गया निकाह
इस मामले की सूचना मिलते ही बाघमारा पुलिस ने मस्जिद के सदर और मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों को अवगत कराया। इसके बाद समाज के लोगों और लड़की पक्ष ने दूल्हे और बारात को बिना किसी विवाद के वापस लौटा दिया, जिससे प्रस्तावित निकाह टल गया।
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