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रांची में बिजली का बड़ा झटका! स्मार्ट मीटर में निगेटिव हो गया 38 हजार लोगों बिल; मचा हड़कंप

Mar 22, 2026 06:53 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के उपभोक्ताओं को अचानक बकाया बिजली बिल का झटका लग गया है। उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में बैलेस हजारों रुपये से निगेटिव हो गया। ऐसे कई उपभोक्ता हैं, जो 200 से कम यूनिट का बिजली बिल खपत किए, लेकिन उनके निबंधित व्हाट्सऐप मोबाइल नंबर पर बिल आना शुरू हुआ।

रांची में बिजली का बड़ा झटका! स्मार्ट मीटर में निगेटिव हो गया 38 हजार लोगों बिल; मचा हड़कंप

सवा साल बीतने के बाद रांची के उपभोक्ताओं को अचानक बकाया बिजली बिल का झटका लग गया है। उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में बैलेस हजारों रुपये से निगेटिव हो गया। ऐसे कई उपभोक्ता हैं, जो 200 से कम यूनिट का बिजली बिल खपत किए, लेकिन उनके निबंधित व्हाट्सऐप मोबाइल नंबर पर बिल आना शुरू हुआ।

संबंधित उपभोक्ता ने बिजली कार्यालय में शिकायत की। जांच हुई तो पता चला कि सितंबर 2024 से पोस्ट पेड से प्रीपेड करते समय उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ था। इस अवधि में पोस्ट पेड का पूर्व का बकाया रह गया था। बिना बकाया भुगतान कराए ही सभी उपभोक्ताओं को प्रीपेड में तब्दील कर दिया गया, जिसका बिल आने से उपभोक्ताओं में बिजली कटने को लेकर हड़कंप मच गया।

15 महीने पहले पोस्ट पेड से प्रीपेड आना शुरू हुआ

सवा साल पहले बिजली मीटर पोस्ट पेड से प्रीपेड होना शुरू हुआ। एक साथ बकाएदारों और उपभोक्ताओं का डाटा पंच करने पर तकनीकी समस्या आ गई। इसके कारण करीब रांची के 38 हजार उपभोक्ताओं का पूर्व का बकाया अपलोड नहीं हुआ। जबकि, 99 फीसदी उपभोक्ताओं का समाधान हो गया। बाद में जब दोबारा डाटा संशोधन करना शुरू हुआ तो हजारों उपभोक्ताओं को फिर से पोस्ट पेड बकाया की राशि का संदेश मिलना शुरू हुआ, तब तक उपभोक्ताओं की बकाया राशि का एरियर जुड़कर हजारों रुपये हो गया। मजबूरन उपभोक्ताओं को विभागीय गलती का दंश झेलते हुए बकाया भुगतान करना पड़ रहा है, यदि वे स्मार्ट मीटर के बैलेंस को निगेटिव से पॉजिटिव नहीं करते हैं, तो स्वत: उनके घरों की बिजली कट जाएगी।

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क्या बोले महाप्रबंधक

रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि जब स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड से प्रीपेड हुआ, तब का बकाया बिल अभी भेजा गया है। पूर्व में लोगों ने पोस्ट पेड का बकाया चेक नहीं किया। उन्हें लगा कि मेरा कुछ भी बकाया नहीं है, जबकि रह गया था। लोग बैलेस पॉजिटिव करके रखें।

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3.50 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग चुके

एरिया बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, जीनस एजेंसी के माध्यम से साढ़े तीन लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इस माह के अंत तक रिंग रोड में सिंगल फेज और थ्री फेज में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। 12-13 हजार सिंगल फेज में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य टेक्नो एजेंसी पूरा करेगी। लक्ष्य है कि 15 हजार स्मार्ट मीटर इस माह में लगाकर पूरा कर देना है। साथ ही पूरी रांची स्मार्टमीटर धारी उपभोक्ता के रूप में तब्दील हो जाएगी। अप्रैल से 200 रुपये से कम से कम बैलेस रखने वालों की लाइन स्वत: बंद होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए, ऐसे उपभोक्ताओं को 1000-1500 रुपये बैलेस में रखना होगा। रांची विद्युत एरिया बोर्ड में गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी व रांची जिला को मिलाकर करीब 11.50 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें करीब चार लाख 60 हजार से ज्यादा के यहां स्मार्ट मीटर लगाई जा चुकी हैं।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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