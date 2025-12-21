Hindustan Hindi News
36 acre land of pond encroched in ranchi investigation started
रांची में गायब हो गई 36 एकड़ तालाब की जमीन, कैसे हुआ खुलासा; जांच शुरू

राजधानी का दिल कही जाने वाली रांची झील (स्वामी विवेकानंद सरोवर) की 36 एकड़ जमीन गायब हो गई। दस्तावेज में बड़ा तालाब समेत आसपास की 53 एकड़ जमीन नगर निगम की बताई जा रही है। इसमें से 17 एकड़ जमीन पर तालाब है।

Dec 21, 2025 08:44 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
राजधानी का दिल कही जाने वाली रांची झील (स्वामी विवेकानंद सरोवर) की 36 एकड़ जमीन का पता नहीं चल रहा। दस्तावेज में बड़ा तालाब समेत आसपास की 53 एकड़ जमीन नगर निगम की बताई जा रही है। इसमें से 17 एकड़ जमीन पर तालाब है। तालाब के हिस्से की 36 एकड़ जमीन के ‘गायब’ होने का पता तब चला, जब रांची नगर निगम की ओर से जमीन, परिसंपत्तियों को अद्यतन कर डिजिटलाइजेशन को लेकर पिछले दिनों छानबीन शुरू की गई। इसमें पता चला कि बड़ा तालाब अभी केवल 17 एकड़ क्षेत्र में है। तालाब का यह हिस्सा जलस्रोत होने की वजह से अभी तक बचा हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया है कि खुदाई के बाद से कालांतर में तालाब के चारों ओर नगर निगम की शेष जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इसमें भवन निर्माण समेत अन्य तरह से अवैध कब्जा शामिल है। इसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं।

180 साल पहले 52 एकड़ जमीन पर खोदा गया था तालाब

बड़ा तालाब 180 साल पहले 52 एकड़ जमीन पर खोदा गया था। 1845 में कुंवर श्रीनाथ ने तालाब के एक ओर पक्के घाट का निर्माण करवाया था।

53 एकड़ क्षेत्र की कराई जाएगी बड़े स्तर पर मापी

सवाल खड़े हो रहे हैं कि तालाब की 36 एकड़ जमीन आसमान खा गई या जमीन निगल गई है। हालांकि इसका पता लगाने के लिए तालाब के चारों ओर 53 एकड़ में फैले क्षेत्र की विस्तृत मापी कराई जाएगी। इस काम में अवैध कब्जे की सटीक पहचान के लिए ड्रोन मैपिंग भी होगी। इसके अलावा नगर निगम हर आधुनिक संसाधन का प्रयोग जमीन हथियाने वालों की पहचान के लिए करने जा रही है, ताकि अतिक्रमण की साफ तस्वीर सामने आ सके।

कल से शुरू होगी जांच

● तालाब के आसपास के सभी तरह के निर्माण की वैधता की बारीकी से शुरू होगी जांच

● निगम के अपर प्रशासक के नेतृत्व में गठित टीम सोमवार से विशेष अभियान शुरू करेगी

● जांच में अतिक्रमण का पता चलने पर अनाधिकृत वाद दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी

● प्रशासक ने अधिकारियों के साथ की है बैठक, लाल नवल किशोर नाथ शाहदेव ने रांची नगर निगम को तालाब और जमीन लीज पर उपलब्ध कराई थी

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
