चाऊमीन खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए 35 बच्चे, ले जाना पड़ा अस्पताल; मची अफरा-तफरी
झारखंड के लातेहार जिले में एक इलाके में अचानक अफरातफरी मचगई। यहां एक स्टॉल से चाउमीन खाने के बाद 35 बच्चे फूड प्वॉइजनिंग का शिकार हो गए। फूड प्वॉइजनिंग का शिकार होने के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार शाम सदर थाना क्षेत्र के टेमकी में आयोजित मेले के दौरान हुई।
पुलिस ने बताया कि इस घटना में 2-15 साल की उम्र के बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. जयप्रकाश ने बताया कि बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और शरीर में पानी की कमी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था।
इस मामले में बच्चों के हालात पर अपडेटे देते डॉक्टरों ने बताया कि फूड प्वॉइजनिंग के बाद उन्हें रात साढ़े नौ बजे से 10 बजे के बीच एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। यह भोजन विषाक्तता का मामला था। बच्चों की हालत अब स्थिर है। जयप्रकाश ने बताया कि बच्चों को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।