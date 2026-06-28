Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तमिलनाडु से वापस लाए जाएंगे झारखंड के 34 मजदूर, सोरेन ने दिया निर्देश; क्या कहा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के कन्निगैपैर गांव में अमोनिया गैस रिसाव की घटना के बाद वहां फंसे झारखंड के 34 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उनसे संपर्क स्थापित किया है।

तमिलनाडु से वापस लाए जाएंगे झारखंड के 34 मजदूर, सोरेन ने दिया निर्देश; क्या कहा

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के कन्निगैपैर गांव में अमोनिया गैस रिसाव की घटना के बाद वहां फंसे झारखंड के 34 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उनसे संपर्क स्थापित किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की प्रमुख शिखा लाकड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रकोष्ठ ने उन प्रवासी श्रमिकों से संपर्क किया है, जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव की घटना के बाद झारखंड स्थित अपने गृह जिलों में लौटने की इच्छा जताई थी।

ये भी पढ़ें:झारखंड: रामगढ़ जिले में इन लोगों को सरकार ने दी मदद, विभागों को निर्देश

गैस रिसाव से हुई थी मौत

इस मामले पर बात करते हुए लाकड़ा ने कहा कि तिरुवल्लूर जिले की समुद्री खाद्य निर्यात करने वाली कंपनी में झारखंड के अलग-अलग जिलों के कुल 36 प्रवासी श्रमिक कार्यरत थे। इनमें धनबाद की 29 साल की प्रीति देवी की अमोनिया गैस रिसाव की घटना में मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रमिक कोडामा पीरा का उपचार जारी है। श्रमिकों को रेल मार्ग से उनके-अपने गृह जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि तिरुवल्लूर जिले में स्थित समुद्री खाद्य निर्यात कंपनी में रविवार को अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जहां ये प्रवासी श्रमिक कार्यरत थे। इस घटना में 14 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य विषैली गैस के प्रभाव से बीमार होने के कारण उनका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें:रांची समेत इन 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD का ऑरेंज अलर्ट

झारखंड जनाधिकार महासभा नामक एक सामाजिक संगठन ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच पर प्रवासी श्रमिकों का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने झारखंड स्थित अपने गृह जिलों में लौटने के लिए मदद की अपील की थी। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी टैग किया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रवासी प्रकोष्ठ को निर्देश दिया कि सभी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी तत्काल सुनिश्चित की जाए।

ये भी पढ़ें:झारखंड में कुपोषण के खात्मे को शिशु शक्ति योजना होगी लागू, क्या-क्या खास?
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।