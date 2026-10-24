बोकारो में दामोदर नदी पर बनेगा 337 मीटर लंबा पुल, DPR पर काम शुरू
झारखंड में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और आवागमन को सुगम करने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है। बोकारो में दामोदर नदी पर 337 मीटर लंबे हाईलेवल पुल का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं, सिंगारी जोड़िया पर करीब पांच किलोमीटर लंबे दो एक्वाडक्ट बनाए जाने की योजना है।
झारखंड में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और आवागमन को सुगम करने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है। बोकारो में दामोदर नदी पर 337 मीटर लंबे हाईलेवल पुल का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं, सिंगारी जोड़िया पर करीब पांच किलोमीटर लंबे दो एक्वाडक्ट बनाए जाने की योजना है। गिरिडीह में कई प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा, जबकि पलामू के नोडीहा बाजार में 3.14 किलोमीटर लंबा बाइपास बनाने की तैयारी है।
राजधानी रांची में भी अरगोड़ा चौक-कटहल मोड़ सड़क के अधूरे काम को पूरा करने, करमटोली-ओरमांझी पथ से बरियातू फायरिंग रेंज तक नई सड़क बनाने और एलपीएन शाहदेव चौक से बूटी मोड़ तक सड़क की ऊपरी सतह का नवीनीकरण करने की योजना है। इन परियोजनाओं की तकनीकी तैयारी और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार हो और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। बोकारो जिले में दामोदर नदी पर हाईलेवल पुल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दांटू से कथारा जाने वाली सड़क के 16वें किलोमीटर में दामोदर नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित पुल की लंबाई करीब 337 मीटर होगी। पुल के साथ पहुंच पथ के निर्माण की भी योजना है। पुल निर्माण से दांटू-कथारा सड़क पर आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
60 का दिया जाएगा समय
दामोदर नदी पर हाईलेवल पुल बनने से क्षेत्र में सड़क संपर्क मजबूत होगा। पथ निर्माण विभाग के मृदा अन्वेषण प्रमंडल, अग्रिम योजना, रांची ने डीपीआर तैयार करने के लिए डीपीआर के लिए टेंडर जारी किया है। डीपीआर में पहुंच पथ, भूमि अधिग्रहण और जमीन के स्वामित्व से संबंधित विवरण शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, वन भूमि हस्तांतरण और जरूरत पड़ने पर उपयोगिता सेवाओं की शिफ्टिंग का प्रस्ताव भी तैयार करना होगा। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना से जुड़ी सभी जरूरी तकनीकी और अन्य जानकारियां डीपीआर में शामिल की जाएंगी। चयनित परामर्शी को काम पूरा करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाएगा।
नोडीहा बाजार बाइपास को भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव
डालटनगंज जिले में नोडीहा बाजार बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और वन भूमि डायवर्जन से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3.140 किलोमीटर लंबाई वाले बाइपास के लिए कंसल्टेंसी सेवा ली जाएगी। कार्य पूरा करने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई है।
एलपीएन शाहदेव चौक से बूटी मोड़ तक होगी चकाचक
रांची में एलपीएन शाहदेव चौक से बूटी मोड़ तक 7.90 किलोमीटर सड़क का सरफेस रिन्यूवल कराया जाएगा। दूसरी बार निविदा जारी की है। इस काम पर करीब 11.71 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सड़क की ऊपरी सतह के नवीनीकरण से आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। निविदा के अनुसार, काम पूरा करने की अवधि छह महीने निर्धारित की गई है।
पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार राज्य में आवागमन को सुगम बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास से लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। विभाग का प्रयास है कि योजनाओं की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।
करमटोली-ओरमांझी पथ से फायरिंग रेंज तक बनेगी सड़क
32.04 करोड़ रुपये होंगे खर्च, 4.07 किमी सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी: करमटोली-ओरमांझी पथ पर आशीर्वाद बैंक्वेट से बरियातू स्थित फायरिंग रेंज तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। 4.070 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 32 करोड़ 4 लाख 53 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, रांची की ओर से जारी निविदा के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य वर्ष 2026-27 के तहत कराया जाएगा। इसके लिए 32.05 लाख रुपये अग्रधन निर्धारित किया गया है। कार्य पूरा करने की अवधि 13 महीने तय की गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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