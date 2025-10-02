33 members of chain snatching gang arrested दो ने उगले राज, चेन छिनैती गैंग का हुआ पर्दाफाश; 26 महिलाओं सहित 33 गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
दो ने उगले राज, चेन छिनैती गैंग का हुआ पर्दाफाश; 26 महिलाओं सहित 33 गिरफ्तार

इस गैंग के 33 सदस्यों को दबोचा गया है, जिसमें 26 महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सात पुरुषों समेत गिरोह के सदस्य दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मोबाइल फोन, चेन और पर्स स्नैचिंग जैसे अपराध करने के लिए सोमवार को यहाँ आए थे।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पीटीआईThu, 2 Oct 2025 03:50 PM
झारखंड के जमशेदपुर से पुलिस ने चेन छिनैती करने वाली गैंग को पकड़ा है। इस गैंग के 33 सदस्यों को दबोचा गया है, जिसमें 26 महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सात पुरुषों समेत गिरोह के सदस्य दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मोबाइल फोन, चेन और पर्स स्नैचिंग जैसे अपराध करने के लिए सोमवार को यहाँ आए थे।

सबने चेन छीनने समेत तमाम तरह की वारदातों को अंजाम दिया। कालीबाड़ी मंदिर के पास चेन छीनने की घटना हुई, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की। सीसीटीवी वीडियो में दो महिलाओं के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने छानबीन की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

बिष्टुपुर थाने के प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने पीटीआई को बताया, दोनों महिलाओं से सख्ती से पूछताछ हुई। दोनों पहले तो बातों को गोलमोल करती रहीं, लेकिन मामला गरम होता देख दोनों ने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में एक-एक कर उगलना शुरू कर दिया। पुलिस को अन्य सदस्यों के शामिल होने की बात पता चलते ही छापा मार अभियान शुरू कर दिया।

अधिकारी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान दोनों महिलाएँ टूट गईं और उन्होंने पुलिस को बताया कि वे एक गिरोह का हिस्सा थीं जो पूजा उत्सव के दौरान अपराध करने जुगसलाई आई थीं। दुबे ने बताया कि पुलिस की एक टीम जुगसलाई पहुँची और सात पुरुषों समेत 31 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरोह के सदस्य शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते थे और मोबाइल फोन, चेन और पर्स छीन लेते थे।