जमशेदपुर में आज गरजेगा बुलडोजर, 32 दुकानों को किया जाएगा जमींदोज; क्या है वजह
झारखंड में बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। यहां के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह और खासमहल रोड की दुकानों पर गुरुवार को बुलडोजर चलना है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर टाटानगर इंजीनियरिंग विभाग ने जमीन खाली कराने से पहले बुधवार दोपहर और शाम को माइक से घोषणा कर दुकानदारों को तोड़ने की जानकारी दी। इसको लेकर दुकानों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। आइए जानते हैं कि आखिर 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों होने वाली है।
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हुई रेलवे की घोषणा से स्टेशन रोड के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रात 10 बजे तक दो व्यवसायी दुकान खाली करने में जुट गए। सूत्रों के अनुसार, रातभर में अन्य कई दुकान खाली होने की उम्मीद है, ताकि बुलडोजर से सामानों को बर्बाद होने से बचा सके। अब वो घड़ी आ गई है, जब व्यापारियों की दुकानों पर सरकारी बुलडोजर गरजेगा।
कब गरजेगा बुलडोजर
बताया जाता है कि दुकानों को तोड़ने का अभियान गुरुवार दिन में 10 बजे तक शुरू होगा। इससे पूर्व ज्यादातर दुकानों से लोगों द्वारा सामान निकाल लेने की उम्मीद है। इधर, अभियान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए रेलवे द्वारा बागबेड़ा पुलिस और टाटानगर आरपीएफ को पत्र दिया गया है। उपायुक्त कार्यालय से दंडाधिकारी भी नियुक्त हो गए। जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर को छोड़ सभी दुकानों को तोड़ने के लक्ष्य से अभियान शुरू होगा। मालूम हो कि रेलवे ने कीताडीह व खासमहल रोड में 32 दुकानों को नोटिस भेजा था। इससे 16 जनवरी को 16 दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। हाईकोर्ट में अर्जी देने से बाकी 16 दुकान नहीं तोड़े गए थे, जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को तोड़ा जाएगा।
बता दें कि झारखंड में प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई करके अवैध कब्जों को खाली करवाया जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए की कीमत की जमीनों को बुलडोजर कार्रवाई द्वारा कब्जामुक्त करवाया गया है। प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों पर लगातार नजर बनाए हुए है। इन्हें लगातार चेतावनी भी दी जा रही है कि अवैध कब्जा करने वालों पर ऐक्शन लिया जाएगा।
