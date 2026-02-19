Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जमशेदपुर में आज गरजेगा बुलडोजर, 32 दुकानों को किया जाएगा जमींदोज; क्या है वजह

Feb 19, 2026 07:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

झारखंड में बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। यहां के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह और खासमहल रोड की दुकानों पर गुरुवार को बुलडोजर चलना है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर टाटानगर इंजीनियरिंग विभाग ने जमीन खाली कराने से पहले बुधवार दोपहर और शाम को माइक से घोषणा कर दुकानदारों को तोड़ने की जानकारी दी।

जमशेदपुर में आज गरजेगा बुलडोजर, 32 दुकानों को किया जाएगा जमींदोज; क्या है वजह

झारखंड में बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। यहां के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह और खासमहल रोड की दुकानों पर गुरुवार को बुलडोजर चलना है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर टाटानगर इंजीनियरिंग विभाग ने जमीन खाली कराने से पहले बुधवार दोपहर और शाम को माइक से घोषणा कर दुकानदारों को तोड़ने की जानकारी दी। इसको लेकर दुकानों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। आइए जानते हैं कि आखिर 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों होने वाली है।

बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हुई रेलवे की घोषणा से स्टेशन रोड के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रात 10 बजे तक दो व्यवसायी दुकान खाली करने में जुट गए। सूत्रों के अनुसार, रातभर में अन्य कई दुकान खाली होने की उम्मीद है, ताकि बुलडोजर से सामानों को बर्बाद होने से बचा सके। अब वो घड़ी आ गई है, जब व्यापारियों की दुकानों पर सरकारी बुलडोजर गरजेगा।

कब गरजेगा बुलडोजर

बताया जाता है कि दुकानों को तोड़ने का अभियान गुरुवार दिन में 10 बजे तक शुरू होगा। इससे पूर्व ज्यादातर दुकानों से लोगों द्वारा सामान निकाल लेने की उम्मीद है। इधर, अभियान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए रेलवे द्वारा बागबेड़ा पुलिस और टाटानगर आरपीएफ को पत्र दिया गया है। उपायुक्त कार्यालय से दंडाधिकारी भी नियुक्त हो गए। जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर को छोड़ सभी दुकानों को तोड़ने के लक्ष्य से अभियान शुरू होगा। मालूम हो कि रेलवे ने कीताडीह व खासमहल रोड में 32 दुकानों को नोटिस भेजा था। इससे 16 जनवरी को 16 दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। हाईकोर्ट में अर्जी देने से बाकी 16 दुकान नहीं तोड़े गए थे, जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को तोड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड में निकाय चुनाव का विरोध, 3 दिन बंदी का ऐलान; किसने किया आह्वान
ये भी पढ़ें:झारखंड में रिश्तों का कत्ल! भांजे ने पेट्रोल डालकर घर में लगा दी आग; 2 की मौत
ये भी पढ़ें:झारखंड में दूर होगी बालू की किल्लत, 444 बालू घाट चिह्नित, 298 की हुई ई-नीलामी

बता दें कि झारखंड में प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई करके अवैध कब्जों को खाली करवाया जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए की कीमत की जमीनों को बुलडोजर कार्रवाई द्वारा कब्जामुक्त करवाया गया है। प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों पर लगातार नजर बनाए हुए है। इन्हें लगातार चेतावनी भी दी जा रही है कि अवैध कब्जा करने वालों पर ऐक्शन लिया जाएगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Jamshedpur News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।