पूर्वी सिंहभूम में सरकारी खजाने से बड़ी 'लूट'! ट्रेजरी से कैसे निकाल लिए 32 करोड़ रुपए; खुलासे के बाद हड़कंप
पूर्वी सिंहभूम जिले में ट्रेजरी से करीब 32 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई है, पर एसएसपी कार्यालय और कोषागार इसे अवैध निकासी के बजाय वित्तीय नियमावली की अनदेखी बता रहे हैं। जांच के बाद एसएसपी ने ही यह जानकारी कोषागार को दी।
पूर्वी सिंहभूम जिले में ट्रेजरी से करीब 32 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई है, पर एसएसपी कार्यालय और कोषागार इसे अवैध निकासी के बजाय वित्तीय नियमावली की अनदेखी बता रहे हैं। जांच के बाद एसएसपी ने ही यह जानकारी कोषागार को दी। कोषागार ने यह रिपोर्ट उपायुक्त से हस्ताक्षरित करवाकर वित्त विभाग को भेज दी है।
वित्त विभाग ने पूर्व में कोषागार पदाधिकारी से जमशेदपुर में हुई कथित अनियमितता की रिपोर्ट मांगी थी। इसके आलोक में कोषागार पदाधिकारी ने एसएसपी से जानकारी मांगी थी। सारा लेनदेन एसएसपी के करंट अकाउंट से हुआ है। यह पूरा मामला 2020-21 से 2026-27 तक का है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी सिंहभूम का मामला बोकारो और हजारीबाग की तरह नहीं है। यहां कोई घोटाला नहीं हुआ है। यहां पर कोई अवैध बिल वाउचर पास नहीं हुआ है। पैसा सही काम में ही खर्च हुआ, परंतु इसका तरीका वितीय नियमावली से इतर रहा। शुरू में निकासी हुई राशि का आकलन 10 से 15 करोड़ माना गया था। परंतु एसएसपी ने जो रिपोर्ट भेजी, तो इससे करीब तीन गुना अधिक रही।
चुनाव के समय वाहन चालकों को किया गया भुगतान
पूर्वी सिंहभूम में जो राशि निकासी हुई, वह चुनाव के समय वाहन चालकों को किया गया भुगतान है। बताया गया कि चुनाव के दौरान एक ही समय में तीन-चार सौ वाहनों का अधिग्रहण कर उससे सुरक्षाकर्मियों को भेजा जाता है। तब बेहद कम समय में चालकों को पैसा देना रहता है। इतने कम समय में पे आईडी जेनरेट करना संभव नहीं होता है। इस वजह से एसएसपी कोषागार से अपने करंट खाते में राशि ट्रांसफर करते थे। फिर चेक काट और बिल बनाकर वाहन चालकों को राशि दी जाती थी। इसके अलावा एक बार नवनियुक्त सब इंस्पेक्टरों को वेतन मद में भी 38 लाख का भुगतान किया गया था। वैसे वित्त विभाग ने हिसाब 2018-19 से ही मांगा है, परंतु 2018-19 और 2019-20 का हिसाब अभी नहीं मिला है। दरअसल एक बार ऑडिट हो जाने के बाद कागजात को बहुत संभालकर नहीं रखा जाता। इसलिए वे कागजात अभी नहीं मिले हैं। उसके मिलते ही हिसाब भी भेजने की बात कही गई है।
रांची में कृषि विभाग में भी पकड़ी गया था फर्जीवाड़ा
राजधानी रांची में कृषि विभाग में फर्जी निकासी का मामला समाने आया था, जिसे लेकर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकार ने बोकारो, हजारीबाग व चाईबासा में फर्जी निकासी से जुड़े केस में एसआईटी बनाकर जांच शुरू की है। वहीं आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में अलग से टीम पूरे घोटाले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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