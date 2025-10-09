सोरेन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सारंडा अभयारण्य बनाने की दी अनुमति; कितना होगा क्षेत्रफल

बीते कुछ महीनों से झारखंड में सारंडा अभयारण्य को लेकर बड़ा विवाद कड़ा हो गया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

बीते कुछ महीनों से झारखंड में सारंडा अभयारण्य को लेकर बड़ा विवाद कड़ा हो गया था। अब इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ गया है। सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद सेल के माइंस और वैध माइनिंग लीज को अभयारण्य के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। यह निर्देश चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने दिया। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्धारित क्षेत्रफल की तुलना में अब अधिक क्षेत्र को क्यों प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान राज्य हेमंत सोरेनसरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की रिपोर्ट और मानचित्र का हवाला दिया।