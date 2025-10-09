सोरेन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सारंडा अभयारण्य बनाने की दी अनुमति; कितना होगा क्षेत्रफल
बीते कुछ महीनों से झारखंड में सारंडा अभयारण्य को लेकर बड़ा विवाद कड़ा हो गया था। अब इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ गया है। सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद सेल के माइंस और वैध माइनिंग लीज को अभयारण्य के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। यह निर्देश चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने दिया। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्धारित क्षेत्रफल की तुलना में अब अधिक क्षेत्र को क्यों प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान राज्य हेमंत सोरेनसरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की रिपोर्ट और मानचित्र का हवाला दिया।
वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि डब्ल्यूआईआई ने अध्ययन पूरा करने के लिए आठ वर्ष का समय और तीन करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव दिया था। बाद में इससे जुड़ा एक मानचित्र भी डब्ल्यूआईआई ने भेजा था, जिसमें 57,519.41 हेक्टेयर को अभयारण्य घोषित करने की सिफारिश की गई थी। यह प्रस्ताव क्रमशः डीएफओ से लेकर पीसीसीएफ तक पहुंचा, परंतु उस समय राज्य सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। वन सचिव ने इसी प्रस्ताव का उल्लेख अपने शपथ पत्र में किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार और सेल को बड़ी राहत मिली है।